Arjantin’in ham çelik üretimi Ağustos ayında %25,9 arttı

Pazartesi, 27 Eylül 2021 09:29:56 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ağustos ayında aylık %1,5 düşüşle ve yıllık %25,9 artışla 423.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %0,6 ve yıllık %31,2 artışla 410.300 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi ise aylık %15,1 ve yıllık %0,4 düşüşle 116.800 mt seviyesinde yer aldı.

Arjantin’in ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %46,1 artışla 3,11 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Aynı dönemde, sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %59,4 artışla 3,12 milyon mt seviyesinde yer alırken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi ise yıllık %46 artışla 988.700 mt oldu.