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Arjantin'in araç üretimi 2026'nın Eylül ayında hafifçe yükseldi

Çarşamba, 07 Ekim 2026 09:37:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Otomotiv Üreticileri Birliği'nin (ADEFA) verilerine göre Eylül ayında Arjantin'in otomobil ve hafif ticari araç üretimi, Ağustos ayında kaydedilen 39.381 adetten 39.747 adede yükseldi.

Aylık bazda ihracat %14,7 artışla 28.231 adede, yurt içi satışlar ise %10,6 artışla 43.214 adede çıktı.

2025'in Eylül ayına kıyasla üretim %15,6, ihracat %6,8 ve yurt içi satışlar %20,4 geriledi.

2026 yılının ilk dokuz ayında üretim yıllık %16,9 düşüşle 314.975 adet olurken, ihracat %1,6 artışla 203.072 adede yükseldi ve yurt içi satışlar %24,3 düşüşle 344.589 adede geriledi.

ADEFA Başkanı Rodrigo Perez Graziano, Eylül ayında özellikle bayilere yapılan satışlar ve ihracatta aylık bazda somut toparlanma işaretleri görüldüğünü, ancak yılın toplam verilerinin zorlu koşulların sürdüğüne işaret ettiğini belirtti.

Arjantin otomotiv sektörünün geçiş sürecinde olduğunu ifade eden Perez Graziano, yurt içi talebin halen 2025 seviyelerinin altında kaldığını ve üretimde önceki hacimlerin yeniden yakalanmasına odaklanıldığını aktardı.

İhracattaki büyümeyi en umut verici gösterge olarak değerlendiren Perez Graziano, sevkiyatların yılın en yüksek hacmine ulaştığını ve üretimin %71'inin yurt dışına satıldığını belirterek bu durumun rekabet gücünü artırma ve sektörün küresel pazarlara entegrasyonunu güçlendirme çabalarının hızlandırılması gerektiğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv 
LuizCompagnoni
Luiz Compagnoni
Editör
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Makine mühendisliği geçmişime dayanan uzmanlığımla, son 20 yıldır Latin Amerika çelik sektörünü demir cevherinden nihai mamullere kadar tüm süreçleriyle takip ediyor ve analiz ediyorum.

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