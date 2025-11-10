 |  Giriş 
Arjantin’in araç üretimi 2025’in Ekim ayında düşüş kaydetti

Pazartesi, 10 Kasım 2025 09:55:37 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Ekim ayında, aylık %0,1 artış ve yıllık %9,9 düşüşle 47.204 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %12,1 artış ve yıllık %17,6 düşüşle 29.622 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Eylül ayına kıyasla %17,4 düşüş ve yıllık %2,7 artışla 44.801 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on ayında ülkenin otomobil üretimi %2,8 artışla 426.477 adet, ihracatı %10,3 düşüşle 229.433 adet ve satışları %55,4 artışla 500.021 adet olarak kaydedildi.

Yalnızca Arjantin’de üretilen otomobillerin ihracatı ise %14,1 artışla 181.063 adet oldu.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv 

