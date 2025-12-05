 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Arjantin’in araç...

Arjantin’in araç üretimi 2025’in Kasım ayında azaldı

Cuma, 05 Aralık 2025 09:53:15 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Kasım ayında, aylık %19,6 ve yıllık %29,3 düşüşle 37.961 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %5,5 artış ve yıllık %3,1 düşüşle 31.248 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Ekim ayına kıyasla %21,3 düşüş ve yıllık %12,1 artışla 35.249 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on bir ayında ülkenin otomobil üretimi %0,9 düşüşle 464.408 adet, ihracatı %9,5 düşüşle 260.681 adet ve satışları %47,9 artışla 535.270 adet olarak kaydedildi.

Yalnızca Arjantin’de üretilen otomobillerin ihracatı ise %7,9 artışla 191.394 adet oldu.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Arjantin’in araç üretimi 2025’in Ekim ayında düşüş kaydetti

10 Kas | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi 2025’in Eylül ayında geriledi

07 Eki | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi 2025’in Ağustos ayında sertçe yükseldi

05 Eyl | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi 2025’in Temmuz ayında %16,5 geriledi

07 Ağu | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi 2025’in Haziran ayında %33,8 yükseldi

07 Tem | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Nisan’da %5,8 yükseldi

09 May | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Mart’ta %10,4 yükseldi

08 Nis | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Şubat ayında yükseldi

11 Mar | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Ocak’ta aylık %20,9 geriledi

06 Şub | Çelik Haberler

Arjantin yeni araç satışlarında alınan vergileri kaldırdı

29 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis