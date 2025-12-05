Arjantin’in araç üretimi 2025’in Kasım ayında azaldı

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Kasım ayında, aylık %19,6 ve yıllık %29,3 düşüşle 37.961 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %5,5 artış ve yıllık %3,1 düşüşle 31.248 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Ekim ayına kıyasla %21,3 düşüş ve yıllık %12,1 artışla 35.249 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk on bir ayında ülkenin otomobil üretimi %0,9 düşüşle 464.408 adet, ihracatı %9,5 düşüşle 260.681 adet ve satışları %47,9 artışla 535.270 adet olarak kaydedildi.

Yalnızca Arjantin’de üretilen otomobillerin ihracatı ise %7,9 artışla 191.394 adet oldu.