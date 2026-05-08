 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Arjantin’de...

Arjantin’de araç üretimi 2026'nın Nisan ayında %10 düştü

Cuma, 08 Mayıs 2026 10:08:40 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantinli araç üreticileri birliği ADEFA’ya göre Arjantin Nisan ayında 37.521 adet otomobil ve hafif ticari araç üretti. Bu rakam Mart ayında kaydedilen 41.716 adede kıyasla %10’un üzerinde düşüşe işaret etti.

İhracat %0,9 artışla 26.887 adet olurken, yurt içi satışlar %13,2 düşüşle 35.976 adede geriledi. Söz konusu satışların yalnızca 9.748 adedi Arjantin’de üretilen araçlardan oluştu ve bu durum ülkedeki otomotiv sektörünün ihracat odaklı modelini yansıttı.

Nisan 2025 ile karşılaştırıldığında Nisan 2026’da üretim %17,5 düşerken, ihracat %18,8 arttı ve yurt içi satışlar %31,6 geriledi.

ADEFA Başkanı Rodrigo Pérez Graziano, “Sektör bir geçiş sürecinin ortasında ve 2026 yılının ilk dört ayına ait veriler bunu yansıtıyor,” dedi. “Nisan ayında faaliyet, üretimin yapısal zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ettiği bir dinamik sergiledi.”

Graziano, tatillerin etkisinin yanı sıra yıllık düşüşün, sanayi ürün portföyünün yenilenmesinin ardından montaj tesislerinde yaşanan uyum sürecinden ve bazı modellerin üretiminin durdurulmasının doğrudan etkisinden kaynaklandığını ekledi.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv 

Benzer Haber ve Analizler

Arjantin’de araç üretimi 2026’nın Şubat ayında %41,1 arttı, ADEFA başkanı büyüme ve sürdürülebilirliğe dikkat çekti

09 Mar | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi 2026’nın Ocak ayında düşmeye devam etti

10 Şub | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi 2025’in Aralık ayında sertçe düştü

14 Oca | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi 2025’in Kasım ayında azaldı

05 Ara | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi 2025’in Ekim ayında düşüş kaydetti

10 Kas | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi 2025’in Eylül ayında geriledi

07 Eki | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi 2025’in Ağustos ayında sertçe yükseldi

05 Eyl | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi 2025’in Temmuz ayında %16,5 geriledi

07 Ağu | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi 2025’in Haziran ayında %33,8 yükseldi

07 Tem | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Nisan’da %5,8 yükseldi

09 May | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis