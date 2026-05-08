Arjantin’de araç üretimi 2026'nın Nisan ayında %10 düştü

Arjantinli araç üreticileri birliği ADEFA’ya göre Arjantin Nisan ayında 37.521 adet otomobil ve hafif ticari araç üretti. Bu rakam Mart ayında kaydedilen 41.716 adede kıyasla %10’un üzerinde düşüşe işaret etti.

İhracat %0,9 artışla 26.887 adet olurken, yurt içi satışlar %13,2 düşüşle 35.976 adede geriledi. Söz konusu satışların yalnızca 9.748 adedi Arjantin’de üretilen araçlardan oluştu ve bu durum ülkedeki otomotiv sektörünün ihracat odaklı modelini yansıttı.

Nisan 2025 ile karşılaştırıldığında Nisan 2026’da üretim %17,5 düşerken, ihracat %18,8 arttı ve yurt içi satışlar %31,6 geriledi.

ADEFA Başkanı Rodrigo Pérez Graziano, “Sektör bir geçiş sürecinin ortasında ve 2026 yılının ilk dört ayına ait veriler bunu yansıtıyor,” dedi. “Nisan ayında faaliyet, üretimin yapısal zorluklarla karşı karşıya kalmaya devam ettiği bir dinamik sergiledi.”

Graziano, tatillerin etkisinin yanı sıra yıllık düşüşün, sanayi ürün portföyünün yenilenmesinin ardından montaj tesislerinde yaşanan uyum sürecinden ve bazı modellerin üretiminin durdurulmasının doğrudan etkisinden kaynaklandığını ekledi.