Arjantin’de araç üretimi 2026'nın Haziran ayında %1,94 düşüş gösterdi

Arjantinli araç üreticileri birliği ADEFA’ya göre ülkenin otomobil ve hafif ticari araç üretimi Haziran ayında Mayıs ayında kaydedilen 37.762 adede kıyasla 37.029 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda ihracat aylık bazda %11,3 düşüşle 22.373 adet seviyesine gerilerken, iç piyasa satışları %22,6 artışla 44.096 adet oldu. Bu satışların yalnızca 14.311 adedinin Arjantin’de üretilen araçlardan oluşması, ülkedeki otomotiv sektörünün ihracat odaklı modelini yansıttı.

Haziran 2025 ile karşılaştırıldığında 2026 yılı Haziran ayında üretim %13,6, ihracat %1,7 ve iç piyasa satışları %26,3 düşüş gösterdi.

2026 yılının ilk yarısında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla üretim %18,3 düşüşle 204.658 adet olurken, ihracat %2,1 azalarak 126.693 adet, iç piyasa satışları ise %23,7 gerileyerek 228.129 adet seviyesinde kaydedildi.

ADEFA Başkanı Rodrigo Pérez Graziano, yılın ilk yarısının tamamlanmasıyla birlikte yerel üretimde ürün gamının yenilenmesi ve yeni yatırımlara bağlı projelerin olgunlaşmasının etkisiyle uyum sürecinin devam ettiğini belirtti. Graziano, bu kapsamda yerel sanayinin talebe kıyasla daha yavaş bir toparlanma süreciyle faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Graziano ayrıca altı aylık hacmin daralma bölgesinde kalmaya devam ettiğini ve yılın ikinci yarısında beklenen toparlanmanın başta finansman koşullarına bağlı olacağını sözlerine ekledi.