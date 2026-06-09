Arjantin’de araç üretimi 2026’nın Mayıs ayında hafifçe yükseldi

Arjantin Taşıt Üreticileri Birliği ADEFA’nın verilerine göre Arjantin’in otomobil ve hafif ticari araç üretimi Mayıs ayında Nisan ayında kaydedilen 37.521 adede kıyasla 37.762 adet seviyesinde yer aldı.

İhracat Mayıs ayında aylık bazda %6,1 düşüşle 25.237 adede gerilerken, yurt içi satışlar 35.979 adet seviyesinde kaldı. Söz konusu satışların yalnızca 11.882 adedinin Arjantin’de üretilen araçlardan oluşması, ülkedeki otomotiv sanayisinin ihracat odaklı modelini yansıttı.

Mayıs 2025’e kıyasla, Mayıs 2026’da üretim %21,5, ihracat %4,2 ve yurt içi satışlar %39 düşüş gösterdi.

2026 yılının ilk beş ayında, 2025 yılının aynı dönemine kıyasla üretim %19,3 düşüşle 167.629 adet, ihracat %2,2 düşüşle 104.520 adet ve yurt içi satışlar %23,1 düşüşle 184.033 adet seviyesinde kaydedildi.

ADEFA Başkanı Rodrigo Pérez Graziano, “Son aylarda üretim hacimleri sabit bir tabana ulaştı. Öngördüğümüz üzere, bu yıl sektör yeni yatırımlarla desteklenen yerel arzın yenilenmesi nedeniyle bir uyum sürecinden geçecek,” ifadelerini kullandı.