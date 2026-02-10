 |  Giriş 
Arjantin’in araç üretimi 2026’nın Ocak ayında düşmeye devam etti

Salı, 10 Şubat 2026 10:09:45 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yılın Ocak ayında aylık %20,6 ve yıllık %30,1 düşüşle 20.998 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %51 ve yıllık %12,3 düşüşle 9.759 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Aralık ayına kıyasla %33,1 düşüş ve yıllık %0,7 artışla 34.333 adet seviyesinde kaydedildi.

Adefa Başkanı Rodrigo Perez Graziano, 2026’nın Ocak ayında mesai günlerinin sayısının azalmasının ve tesislerin yeni otomobil modellerine uyum sağlaması nedeniyle günlük üretim hızının yavaşlamasının yıllık bazda faaliyetlerde düşüşe yol açtığını belirtti. Ayrıca sektörün yıllık görünümüne ilişkin sağlıklı bir değerlendirme yapılabilmesi için ilk çeyrek boyunca yaşanacak gelişmelerin izlenmesi gerektiğini ifade etti.


