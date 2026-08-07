Arjantin'in araç üretimi 2026'nın Temmuz ayında aylık %15,8 düştü

Arjantin Otomotiv Üreticileri Birliği (ADEFA) tarafından açıklanan verilere göre, ülkede otomobil ve hafif ticari araç üretimi Temmuz ayında Haziran ayındaki 37.029 adetten 31.189 adede geriledi.

Aynı dönemde ihracat aylık %4,5 düşüşle 23.377 adet, yurt içi satışlar ise %22,4 düşüşle 34.178 adet oldu.

Temmuz 2025 ile karşılaştırıldığında, Temmuz 2026'da üretim %16 ve yurt içi satışlar %31,9 azalırken, ihracat %28,3 arttı.

2026 yılının ilk yedi ayında üretim yıllık %18 düşüşle 235.837 adede ve yurt içi satışlar %24,9 düşüşle 262.307 adede gerilerken, ihracat %1,6 artarak 150.370 adede yükseldi.

ADEFA Başkanı Rodrigo Perez Graziano, Temmuz ayı sonuçlarının üretimin tedarik zincirindeki stok seviyelerine ve iç piyasa koşullarına göre ayarlandığı sektördeki mevcut yeniden dengelenme sürecini yansıttığını belirtti.

Graziano ayrıca Temmuz ayında yıllık %28,3 artan ihracatın sektörün başlıca büyüme kaynağı olmaya devam ettiğini ve yılbaşından bu yana faaliyetlerin temel destek unsuru olarak rolünü güçlendirdiğini ifade etti.