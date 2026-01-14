 |  Giriş 
Arjantin’in araç üretimi 2025’in Aralık ayında sertçe düştü

Çarşamba, 14 Ocak 2026 10:12:49 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında aylık %30,3 ve yıllık %30,4 düşüşle 26.460 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %36,3 ve yıllık %25,3 düşüşle 19.908 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Kasım ayına kıyasla %45,7 ve yıllık %3,8 artışla 51.355 adet seviyesinde kaydedildi.

2025 yılının tamamında üretim %3,1 düşüşle 490.876 adet olurken, ihracat %10,8 düşüşle 280.589 adet ve iç piyasaya yapılan satışlar %42,6 artışla 586.625 adet seviyelerinde kaydedildi.

Yalnızca Arjantin’de üretilen otomobillerin ihracatı ise %4,5 artışla 209.201 adet oldu.

ADEFA Başkanı Rodrigo Perez Graziano, yeni araç modelleri ile devam eden geliştirmeler nedeniyle üretim hatlarının farklılaşmasından dolayı ticari sektörler ve sanayi sektörlerinde farklı satış seviyeleri görüldüğünü ifade etti. Graziano’ya göre Arjantin’in daha rekabetçi olabilmesi için ihracat vergilerinin düşürülmesi gerekiyor.


