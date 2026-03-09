 |  Giriş 
Arjantin’de araç üretimi 2026’nın Şubat ayında %41,1 arttı, ADEFA başkanı büyüme ve sürdürülebilirliğe dikkat çekti

Pazartesi, 09 Mart 2026 10:26:19 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Otomobil Üreticileri Birliği (ADEFA) tarafından açıklanan verilere göre Arjantin’de Şubat ayında aylık %41,1 artışla toplam 29.632 adet otomobil ve hafif ticari araç üretildi.

ADEFA Başkanı Rodrigo Perez Graziano, iş gücü reformuna entegre edilen verginin kesin olarak kaldırılmasının “sektörün büyümesini ve sürdürülebilirliğini destekleyeceğini” ifade etti.

ADEFA’nın açıkladığı Şubat ayına ilişkin aylık verilere göre ihracat %63,9 artışla 15.991 adede yükselirken, yerel satışlar %5,7 artarak 36.292 adet seviyesine ulaştı. Söz konusu yerel satışların yalnızca 9.706 adedi Arjantin’de üretilen araçlardan oluştu.

Şubat verileri bir önceki aya kıyasla güçlü bir performans gösterse de yıllık bazda üretim %30,1 düşerken, ihracat %28,9 geriledi. İç piyasaya satışlar da yıllık bazda %20,4 azaldı.

Graziano, aylık verilerin sektör için tipik “mevsimsel eğilimleri” göstermeye devam ettiğini belirtti. Ayrıca yıl geneline ilişkin daha sağlıklı tahminlerin ilk çeyreğin tamamlanmasının ardından yapılabileceğini ifade etti.

Graziano sektörün gündeminde yer alan konuların ilerletilebilmesi için tedarik zincirindeki tüm unsurlar ve hükümetle birlikte istikrarlı şekilde çalışmaya devam edilmesinin önemine dikkat çekti. ADEFA başkanı yerel düzeyde gerçekleştirilen yapısal iyileştirmelerin sektörün rekabet gücünü destekleyeceğini vurguladı.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika Otomotiv 

