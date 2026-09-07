Arjantin'in araç üretimi 2026'nın Ağustos ayında %26,2 arttı

Arjantin Otomotiv Üreticileri Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan basın açıklamasına göre ülkenin otomobil ve hafif ticari araç üretimi, Ağustos ayında Temmuz ayındaki 31.189 adetten %26,2 artışla 39.381 adede yükseldi.

Aynı kıyasla ihracat aylık %5,2 artışla 24.589 adede, yurt içi satışlar ise %14,3 artışla 39.068 adede çıktı.

Araç üretimi aylık bazda belirgin bir artış gösterse de yıllık bazda %11,6 düşerken, ihracat %3,6 ve yurt içi satışlar %24,5 azaldı.

ADEFA Başkanı Rodrigo Pérez Graziano, Ağustos ayı sonuçlarının Temmuz ayına kıyasla toparlanmaya işaret ettiğini ancak yıllık trendlerin ve kümülatif verilerin sektörün zorlu koşullarla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Graziano, ihracat performansının otomotiv sektörünün kapasitesini ve potansiyelini gösterdiğini ancak pazarların daha da genişletilmesine ve üretim, yatırım ve istihdam için daha iyi koşullar oluşturulmasına imkân tanıyacak rekabetçi bir gündem üzerinde çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

2026 yılının ilk sekiz ayında araç üretimi yıllık %17,1 düşüşle 275.228 adede ve yurt içi satışlar %24,8 düşüşle 301.377 adede gerilerken, ihracat %0,9 artışla 174.859 adede yükseldi.