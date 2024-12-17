Arjantin imalat sektörünün kapasite kullanımı Ekim ayında arttı

Arjantin istatistik enstitüsü INDEC’in yayımladığı verilere göre ülkenin imalat sektörü bu yılın Ekim ayında %63,2 kapasite kullanım oranına ulaştı. Eylül ayında bu oran %62,4 seviyesinde kaydedilmişti.

Ekim ayında petrol rafineleri, kağıt, gıda, ana metal ve kimyasal ürün sektörlerinde sırasıyla %81,5, %72,9, %69,5, %68,9 ve %63,5 kapasite kullanım oranı görüldü.

Öte yandan madeni olmayan metal, otomotiv, matbaa, makine, tütün, kauçuk-plastik ve tekstil sektörlerinde kapasite kullanım oranları ise sırasıyla %63,1, %61,2, %57,8, %50,7, %48,9, %48,9 ve %47,8 seviyelerinde kaydedildi.

Ekim ayında sanayi sektöründe ortalama kapasite kullanım oranı aylık %2,1 düşüş kaydetti.