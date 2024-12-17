 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Arjantin...

Arjantin imalat sektörünün kapasite kullanımı Ekim ayında arttı

Salı, 17 Aralık 2024 10:37:41 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin istatistik enstitüsü INDEC’in yayımladığı verilere göre ülkenin imalat sektörü bu yılın Ekim ayında %63,2 kapasite kullanım oranına ulaştı. Eylül ayında bu oran %62,4 seviyesinde kaydedilmişti.

Ekim ayında petrol rafineleri, kağıt, gıda, ana metal ve kimyasal ürün sektörlerinde sırasıyla %81,5, %72,9, %69,5, %68,9 ve %63,5 kapasite kullanım oranı görüldü.

Öte yandan madeni olmayan metal, otomotiv, matbaa, makine, tütün, kauçuk-plastik ve tekstil sektörlerinde kapasite kullanım oranları ise sırasıyla %63,1, %61,2, %57,8, %50,7, %48,9, %48,9 ve %47,8 seviyelerinde kaydedildi.

Ekim ayında sanayi sektöründe ortalama kapasite kullanım oranı aylık %2,1 düşüş kaydetti.


Etiketler: Arjantin Güney Amerika 

Benzer Haber ve Analizler

Arjantin’in araç üretimi Kasım ayında arttı

06 Ara | Çelik Haberler

Arjantin 600 kilometrelik boru hattının inşaatına izin verdi

04 Ara | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi Ekim ayında düştü

02 Ara | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Ekim’de yükseldi

07 Kas | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Eylül ayında yükseldi

31 Eki | Çelik Haberler

Arjantin’in araç üretimi Eylül’de azaldı

07 Eki | Çelik Haberler

Arjantin’in çelik üretimi Ağustos ayında artış kaydetti

23 Eyl | Çelik Haberler

Arjantin’in imalat sektörü Temmuz’da yılın en yüksek kapasite kullanım oranını yakaladı

18 Eyl | Çelik Haberler

Arjantin’deki petrol boru hattı uzatılacak

10 Eyl | Çelik Haberler

Arjantin yerel çelik fiyatlarını düşürmek için çelik ithalatını kolaylaştıracak

05 Eyl | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis