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Arjantin’in ham çelik üretimi Ekim ayında düştü

Pazartesi, 02 Aralık 2024 16:50:07 (GMT+3)   |   Sao Paulo
       

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Ekim ayında, Eylül ayında kaydedilen 370.900 mt seviyesine kıyasla 359.600 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %4,4 artışla 185.500 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %4,5 artışla 106.300 mt ve uzun mamul üretimi aylık %7,1 artışla 151.500 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %21,6 düşerken sıcak rulo sac üretimi %11,7, soğuk rulo sac üretimi de %2,4 düşüş gösterdi. Uzun mamul üretimi ise %22,9 geriledi.

Acero Argentina, ülkenin en büyük çelik tüketicilerinden biri olan kamu inşaatı sektörünün Ekim ayındaki performansının aylık %1 ve yıllık %20 gerileme kaydettiğini, yılın ilk on ayında ise %26 performans düşüklüğü görüldüğü belirtti.

Otomotiv sektörü üretimi aylık %5 ve yıllık %1 artış gösterse de yılın ilk on ayında %20 geriledi.

Makine ve tarım ekipmanları sektörü kurak sezondan fayda sağlarken, Eylül’e kıyasla %11 düşüş gösterse de yıllık bazda artış kaydetti. Enerji sektörüne yapılan satışlar geçtiğimiz aya kıyasla yatay seyretti. Satışların 2025 yılında güçlü bir performans göstermesi bekleniyor.

Beyaz eşya sektörü, tüketicilerin alabildiği kredi miktarının artmasıyla toparlanma işaretleri gösterdi.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

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