Arjantin 600 kilometrelik boru hattının inşaatına izin verdi

Arjantin hükümeti, Tratayén ve Salliqueló şehirlerini birbirine bağlayacak 600 kilometrelik boru hattının inşaatına izin verdi.

Arjantin merkezli enerji şirketi Transportadora de Gas del Sud (TGS), önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşecek ihaleyi kazanması durumunda devlet tarafından yürütülen Vaca Muerta kayaç gazı projesine dahil olan ilk özel şirket olacak.

600 km uzunluğunda 36 inç çapında yaklaşık 250.000 mt çelik levha gerektiren projenin, dört tesiste kurulacak altı kompresör de dahil olmak üzere 500 milyon $ maliyete sahip olacağı tahmin ediliyor.

Proje tamamlandığında mevcut haliyle günlük 21 milyon mt metreküp gaz taşıma kapasiteli boru hattı sistemine 14 milyon metreküp kapasite eklenecek.

TGS, 20 kilometrelik boru hattının ve izin verilmiş bir alanda daha fazla kompresör kapasitesinin kurulacağı ikinci faz için 200 milyon $’luk yatırım talep etti.