Arjantin 473 kilometrelik boru hattı kuracak

Arjantin’de devlete bağlı petrol şirketi YPF, yerel petrol şirketleri Vista Energy, Pampa Energy ve Pan American Sur ile ülkenin güneyindeki Vaca Muerta yatağından petrol taşımak için VMOS adını verdikleri bir projeye başladıklarını duyurdu.

Proje kapsamında 473 kilometre uzunluğunda bir boru hattı inşa edilecek. Boru hattının yaklaşık 200.000 mt levha kullanması bekleniyor.

Proje ortakları ile diğer yerli ve yabancı yatırımcıların 3 milyar $’lık yatırımıyla kurulacak ve günlük 550.000 varil taşıma kapasiteli boru hattının 2027’nin Temmuz ayında devreye alınması bekleniyor.