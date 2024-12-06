Arjantin’in araç üretimi Kasım ayında arttı

Arjantin Otomotiv Sektörü Birliği (ADEFA) tarafından yayımlanan verilere göre, binek ve hafif ticari araçlar dahil otomobil üretimi bu yıl Kasım ayında, aylık %2,4 artış, yıllık %5,1 düşüşle 53.701 adet seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda araç ihracatı bir önceki aya kıyasla %10,3 düşüş, yıllık %6,1 artışla 32.262 adet oldu.

Aynı ayda iç piyasaya yapılan araç satışları ise Ekim ayına kıyasla %8 düşüş, yıllık %35 artışla 40.118 adet seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 11 ayında ise ülkenin otomobil üretimi %18,3 düşüşle 468.553 adet, ihracatı %5,3 düşüşle 288.068 adet ve iç piyasa satışları %5,2 düşüşle 361.944 adet seviyelerine geriledi.

ADEFA Başkanı Martin Zuppi, Kasım ayının üretim açısından en iyi ay olduğunu, ayrıca ihracat ve iç piyasa satışlarında da pozitif performans kaydedildiğini belirterek, yıl sonunda, yılın başında tahmin edilenden daha iyi sonuçlar elde edileceğini söyledi.