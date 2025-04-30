ArcelorMittal Brazil’in net kârı 2024 yılında azaldı

ArcelorMittal’ın Brezilya birimi 2023 yılında elde ettiği 4,15 milyar BRL net kâra kıyasla 2024 yılında 2,58 milyar BRL (457 milyon $) net kâr elde ettiğini açıkladı.

Şirketin net satışları %4,68 düşüşle 66,55 milyar BRL seviyesinde kaydedilirken, brüt kârı %8,6 düşüşle 9,02 milyar $, faaliyet kârı ise %6,1 düşüşle 7,09 milyar BRL oldu.

Brezilya, Arjantin ve Kosta Rika birimlerinin toplam çelik üretimi %3,8 artışla 15,3 milyon mt seviyesine ulaşırken, satışlar %5,2 artışla 15,1 milyon mt seviyesinde yer aldı. Satışların %55,5’i iç piyasalara, kalan %44,5’i ise dış piyasalara yapıldı.

Şirket, net kârındaki düşüşün Arjantin’de bulunan Acindar biriminin yaşadığı döviz kuru dalgalanmalarına ve ArcelorMittal’in faiz ödemelerine bağlı olarak maliyetlerin artmasından kaynaklandığını ifade etti.

1$ = 5,64 BRL