Yerel basında çıkan haberlere göre Endonezya'da devlete ait çelik üreticisi Krakatau Steel, Banten eyaletindeki Cilegon kentinde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alım terminali geliştirilmesine yönelik iş birliği olanaklarını değerlendirmek amacıyla Çin merkezli enerji şirketi JOVO Group ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Anlaşma, 19 Kasım tarihinde Çin'in Shenzhen kentinde düzenlenen 2026 Asya-Pasifik Ekonomik İş Birliği toplantısı kapsamında Krakatau Steel Başkanı Willgo Zainar ve JOVO Group Yönetim Kurulu Başkanı Jianguo Zhang tarafından imzalandı.

Günlük 600 milyon standart fit küp kapasiteye sahip olacak terminal, PT Pelabuhan Cilegon Mandiri'ye ait 10 hektarlık bir arazi üzerine inşa edilecek. Tesisin 2029 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Krakatau Steel LNG terminali projesi için çelik tedarik olanaklarını değerlendirecek

Mutabakat anlaşması kapsamında şirketler, endüstriyel altyapının geliştirilmesi, enerji tedariki, inşaat ve işletme hizmetleri alanlarında iş birliği olanaklarını değerlendirecek. Krakatau Steel Group'un projeye sağlayabileceği katkılar arasında çelik ürünleri tedariki, inşaat, liman ve lojistik hizmetlerinin yanı sıra endüstriyel su ve elektrik tedariki yer alıyor.

Planlanan terminalin, Cava Adası'ndaki sanayi kuruluşlarının doğal gaz arz güvenliğini artırarak endüstriyel üretim kapasitesinin genişletilmesini desteklemesi ve yeni yatırımları çekmesi bekleniyor.

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Krakatau Steel ve bağlı kuruluşu Krakatau Sarana Infrastruktur'un temsilcileri, JOVO'nun Çin'in Guangdong eyaletindeki Dongguan kentinde bulunan LNG terminalini ziyaret etti. Tesis, 160.000 metreküp LNG depolama kapasitesine ve 50.000 ton sınıfındaki gemileri ağırlayabilecek bir rıhtıma sahip. Ziyaret, heyetin Cilegon'da kurulması planlanan tesisin ölçeği ve teknik standartları hakkında bilgi edinmesini sağladı.