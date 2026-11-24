Mısır Yatırım ve Dış Ticaret Bakanlığı, (AB) 2024/1157 sayılı Atık Sevkiyatı Tüzüğü kapsamında AB'den demirli ve demir dışı metal hurdası ithal etmesine izin verilecek OECD üyesi olmayan ülkelerin bulunduğu ilk listeye Mısır'ı dahil etmesi için Avrupa Komisyonuna çağrıda bulundu.

Bakanlık, Mısır'ın sıkı çevre koruma önlemlerini desteklediğini ancak bu tür gerekliliklerin örtülü ticaret engellerine dönüşmemesi gerektiğini belirterek çevresel açıdan sorumlu yöntemlerle geri dönüştürülen hurdaya erişimin ülkenin düşük emisyonlu çelik üretim hedefleri açısından hayati önem taşıdığına dikkat çekti.

Hurda ithalatına ilişkin düzenleyici çerçeve güçlendiriliyor

Bakanlık, Avrupa Komisyonunun, Mısır'ın kâğıt, tekstil, kauçuk, ahşap, cam ile organik ve tarımsal gıda atıklarından oluşan altı kategoride AB'nin çevre şartlarını karşıladığını tespit ettiğini ve ülkenin bu atık kategorileri için hazırlanan ilk listeye alınmasını önerdiğini dile getirdi.

Öte yandan Mısır'ın, 15 Ekim 2026 tarihinde metal hurdasına ilişkin kapsamlı bir teknik dosya sunduğu ve hurda ithalatını lisanslı tesislerle sınırlandıran, her sevkiyat için sıkı test, sertifikasyon ve izlenebilirlik gereklilikleri getiren 2026 tarihli ve 501 sayılı Bakanlık Kararnamesini yayımladığı vurgulandı.

Bakanlık, Avrupa Komisyonundan Mısır'ın sunduğu teknik dosyayı olumlu değerlendirmesini ve ülkenin AB'den hem demirli hem de demir dışı metal hurdası ithal etmesine izin vermesini istedi. Ayrıca nihai karar öncesinde devam eden kaygıları ele almak üzere Avrupa Komisyonuyla ivedilikle görüşmeye hazır olduğunu belirterek döngüsel ekonominin geliştirilmesi, sanayinin karbonsuzlaştırılması ve karşılıklı fayda sağlayan ticaretin desteklenmesi açısından iş birliğinin öneminin altını çizdi.