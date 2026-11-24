Rusya merkezli çelik üreticisi Metalloinvest, doğrudan indirgenmiş demir ve sıcak briketlenmiş demir üretim tesislerinde kesintisiz ekipman tedariki sağlamak, üretim verimliliğini artırmak ve işletme maliyetlerini düşürmek amacıyla Çinli ekipman üreticisi Qingdao NPA Industry Co., Ltd. ile stratejik iş birliği anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında Çinli şirket, Metalloinvest'in Oskol Elektrometalürji Tesisi (OEMK) ve Lebedinsky Madencilik ve Cevher İşleme Tesisi'ne (Lebedinsky GOK) reformer borularının yanı sıra diğer ekipman ve bileşenleri tedarik edecek. İş birliği ayrıca Rus şirketin üretim tesislerinde ekipmanların güvenilirliğini artırmaya, kullanım ömrünü uzatmaya ve modernizasyon ile kapsamlı bakım projelerini desteklemeye yönelik teknik çözümleri de kapsayacak.

Metalloinvest CEO'su Alexander Popov ortaklığın şirkete yalnızca yüksek kaliteli bileşenlerin tedarikini güvence altına alma değil, aynı zamanda Çinli üreticinin mühendislik uzmanlığından ve araştırma-geliştirme kapasitesinden yararlanma imkânı sağlayacağını belirtti.

Öte yandan Qingdao NPA Industry CEO'su Wang Xinglei şirketin Metalloinvest ile ekipmanların tüm kullanım ömrünü kapsayan, kesintisiz tedarik ve güvenilir teknik destek sağlayan uzun vadeli ve münhasır bir ortaklık kurmayı hedeflediğini ifade etti.

Ekipman teslimatlarına ve ortak modernizasyon projelerine ilişkin koşullar, taraflar arasında imzalanacak ayrı anlaşmalar kapsamında belirlenecek. Anlaşmanın mali detayları ve teslimat takvimi ise açıklanmadı.