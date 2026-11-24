10-11 Kasım tarihlerinde Meksika'da düzenlenen Alacero konferansında gerçekleştirilen panelde, Carnegie Uluslararası Barış Vakfı kıdemli araştırmacısı ekonomist Michael Pettis ve DGA Group ortağı Jorge Guajardo, Çin'in ticaret politikalarının Latin Amerika sanayileri üzerindeki etkilerini ele alarak bölge ülkelerinin sanayi politikalarının dolaylı olarak Çin tarafından şekillendirilmesine izin vermek yerine kendi politikalarını geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

İkinci Çin Şoku birçok sanayi sektörünü etkileyecek

Guajardo konuşmasına ABD'li ekonomistlerin Çin'den yapılan ithalatın artmasıyla karşı karşıya kalan sektörlerde işsizliğin yükselmesi arasında bağlantı kuran araştırmalarında ortaya attıkları “Çin şoku” kavramını açıklayarak başladı. Söz konusu ekonomistler Çin'in Dünya Ticaret Örgütüne katılmasının ardından yaşanan ilk Çin Şoku nedeniyle ABD'de yaklaşık iki milyon kişinin işini kaybettiğini belirledi. Guajardo'ya göre bu sürecin en önemli etkisi bazı sanayi kollarının tamamen ortadan kalkması oldu. İkinci şokun ise bugün otomotiv, güneş enerjisi, ağır makine ve kimya sektörlerini etkilediğini belirten Guajardo, Çin'in daha önce ürettiği ürünlerin imalatını da sürdürdüğüne dikkat çekti. Ayrıca Çinli otomobillerin rekabetçi fiyatlarının teknolojik üstünlükten değil, eyalet yönetimlerinin istihdamı korumak amacıyla sağladığı sübvansiyonlardan kaynaklandığını savundu.

Çin'in ekonomik modeline değinen Pettis ülkenin Japonya'nın ardından dünyanın en yüksek ikinci borç/GSYH oranına sahip olduğunu ve borcunun daha önce kaydedilen tüm örneklerden iki ila üç kat daha hızlı arttığını belirtti. Pettis, Çin'in %4,5'lik ekonomik büyümesinin ancak katı bütçe kısıtlamalarının bulunmaması sayesinde mümkün olduğunu söyledi. Üreticilere sağlanan sübvansiyonların maliyetinin nihayetinde hane halkları tarafından karşılandığını, bunun da iç tüketimi sınırlandırarak Çin'de üretim fazlasına yol açtığını açıklayan Pettis, söz konusu üretim fazlasının “rekabet edilmesi imkânsız fiyatlarla ihraç edilmek zorunda olduğunu” ifade etti.

Küresel dengesizlik sürdükçe yeni ticari önlemlerin getirilmesi kaçınılmaz

Pettis, Çin'in süregelen dış ticaret fazlasıyla karşı karşıya kalan ülkelerin önünde üç seçenek bulunduğunu belirtti. İlk seçeneğin herhangi bir önlem almayarak imalat sanayisinden kademeli olarak emtia veya hizmet sektörlerine yönelmek olduğunu söyleyen Pettis, bu durumda “kararın sizin yerinize verileceğini” vurguladı. İkinci seçeneğin, John Maynard Keynes'in 1944 yılında önerdiği gibi kalıcı dış ticaret fazlalarını sınırlandıran yeni bir küresel ticaret sistemi oluşturmak olduğunu belirten ekonomist, üçüncü seçeneğin ise ülkelerin bireysel olarak ticaret engelleri uygulamaya başlaması olduğunu ifade etti. Pettis, mevcut ticaret dengesizliklerinin çözülememesi halinde üçüncü seçeneğin kaçınılmaz olduğunu düşünüyor.

Pettis ayrıca ticarete yönelik müdahalelerin ne kadar etkin olduğunun sonuçlarına göre değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Keynes'e atıfta bulunan Pettis, “Ticarette hile yapmanın binlerce yolu var ve bunun kanıtı her zaman aynı: Süregelen dış ticaret fazlaları,” dedi. Herhangi bir müdahalede bulunulmaması halinde Meksika ve diğer ülkelerde onlarca yılda geliştirilen sanayi kollarının yaklaşık beş yıl içinde ciddi zarar görebileceği uyarısında bulunan Pettis, bu sektörlerin yeniden inşa edilmesinin onlarca yıl ve büyük çaba gerektirebileceğini belirtti.

Latin Amerika ülkelerinin alması gereken önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Guajardo ise her ülkenin mevcut sanayi kollarını koruması gerektiğini ifade etti. Pettis de Meksika'nın verimliliğin hızla artırılması açısından en yüksek potansiyele sahip sektörlere öncelik vermesi ve aynı zamanda altyapı iyileştirmelerine yatırım yapması gerektiğini belirtti ve, “Meksika için ticaretin amacı ihracat değil. Meksika için ticaretin amacı, Meksikalı işçilerin yaşam kalitesini mümkün olan en yüksek seviyeye çıkarmaktır,” ifadelerini kuıllandı. Ekonomist ayrıca ticaret dengesizliklerinin giderilmesi için uluslararası iş birliğinin gerekli olduğunun giderek daha fazla kabul gördüğünü vurguladı.

Pettis: Artan ekonomik risklere rağmen Çin'in borç krizi yaşaması beklenmiyor

Panelin ardından SteelOrbis'e özel bir röportaj veren Pettis, Çin'de bir borç krizi yaşanmasını beklemediğini belirterek bunun nedenini “bankacılık sisteminin yükümlülüklerini kontrol ediyor olmaları” şeklinde açıkladı. Bununla birlikte sorunlu borçlardan kaynaklanan maliyetlerin farklı şekillerde ortaya çıkabileceğini vurguladı. Pettis, “Japonya hiçbir zaman bir bankacılık krizi yaşamadı ancak dünya ekonomisindeki payı %17'den %5'e geriledi,” dedi. Pettis, Pekin yönetiminin teknolojik bir atılım sayesinde ülkenin borç yükünün üstesinden gelebileceğini umduğunu belirterek bu beklentiyi, 1960'lı yıllarda Sovyetler Birliği'nde ve 1980'li yıllarda Japonya'da benzer şekilde ortaya çıkan ancak gerçekleşmeyen teknolojik atılım beklentileriyle karşılaştırdı.