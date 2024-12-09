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ArcelorMittal zayıf piyasa koşulları sebebiyle Almanya’daki deposunu kapatacak

Pazartesi, 09 Aralık 2024 11:28:23 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in Almanya merkezli distribütörlük birimi ArcelorMittal Stahlhandel Deutschland, Olpe’deki deposunu kapatma kararı aldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, talebin azaldığı Güney Vestfalya bölgesinde piyasa koşullarının zayıflaması ve Olpe deposunun hizmet verdiği çelik ve metal konstrüksiyon, sac işleme ve makine mühendisliği sektörlerinde düşük fiyatlı ithalatın yarattığı sıkı rekabetin bu kararda rol oynadığı ifade edildi.

ArcelorMittal, Olpe’yi 2025 yılının ortasına kadar kapatmayı ve Güney Vestfalya’daki müşterilerine bölgesel satış ağı aracılığıyla hizmet vermeyi planladığını bildirdi.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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