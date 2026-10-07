ArcelorMittal Eisenhüttenstadt'taki yüksek fırını yeniden devreye aldı, uzun vadeli gelecek belirsizliğini koruyor

Basında çıkan haberlere göre Almanya merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, yüksek fırın 5A'yı kısa süre önce yaşanan operasyonel aksaklığın ardından yeniden devreye alarak Eylül ayının sonunda kesintiye uğrayan üretim faaliyetlerini yeniden başlattı.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Eylül ayında yüksek fırında operasyonel bir düzensizlik tespit edilmesinin ardından aksaklık yaşanmış ve ArcelorMittal tesisteki üretimi kısmen durdurmuştu. Şirket o dönemde teknik ekiplerinin faaliyetleri istikrara kavuşturmak için çalıştığını ve normal üretimin kısa süre içinde yeniden başlamasını beklediğini açıklamıştı.

Bununla birlikte yüksek fırının ne kadar süre daha faaliyet göstermeye devam edebileceğine ilişkin soru işaretleri sürüyor. Yüksek fırının faaliyetlerine devam edeceği süre veya kapatılmasına ilişkin nihai bir takvim açıklanmadı.

Gelecekteki üretim rotası belirsizliğini koruyor

Yüksek fırına ilişkin belirsizlik, ArcelorMittal'in 2025 yılı Haziran ayında Bremen ve Eisenhüttenstadt tesislerinde daha önce planladığı doğrudan indirgenmiş demir ve elektrik ark ocağı bazlı karbonsuzlaşma projelerini hayata geçirmeme kararı almasının ardından devam ediyor.

Sonuç olarak yüksek fırın 5A Eisenhüttenstadt'taki üretimin sürdürülmesinde merkezi bir rol oynamaya devam ederken, tesisin uzun vadeli üretim rotası henüz netlik kazanmadı. Eisenhüttenstadt tesisinin yıllık ham çelik üretim kapasitesi yaklaşık 2,5 milyon mt seviyesinde yer alıyor.