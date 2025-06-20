ArcelorMittal yüksek enerji maliyetleri sebebiyle Almanya'daki yeşil çelik projelerini iptal etti

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, zorlu piyasa koşulları ve yasal zorlukları gerekçe göstererek Almanya'da planlanan karbonsuzlaştırma projelerini iptal ettiğini açıkladı.

Şirket, Alman hükümetine Bremen ve Eisenhüttenstadt'ta doğrudan indirgenmiş demir (DRI) ve elektrik ark ocağı projelerine devam edemeyeceğini bildirdi. İptal kararı şirketin 1,3 milyar €’luk mali yardım için son tarih olan Haziran 2025 itibarıyla inşaatların başlamaması nedeniyle alındı. Almanya'da elektrik fiyatlarının uluslararası rakiplerine kıyasla daha yüksek olması bu kararın alınmasındaki temel faktör olarak gösterildi. Üreticinin açıklamasına göre şirketin Avrupa'da karbon salımını aşamalı olarak azaltma hedefleri doğrultusunda Bremen ve Eisenhüttenstadt'ta bir sonraki adım bu tesislerde elektrik ark ocağı tabanlı üretimin güçlü bir iş modeli olduğu bir senaryoya hazır olmak için ayrıntılı planlama çalışmalarına odaklanacak.

Bu karar zayıf talep ve yüksek ithalat seviyeleri dahil olmak üzere Avrupa çelik sektörünün karşı karşıya olduğu daha geniş kapsamlı zorlukları yansıtıyor. ArcelorMittal yeşil hidrojen geliştirmedeki gecikmelere ve doğal gaz bazlı DRI üretiminin zayıf rekabet gücüne işaret ederek 2030 karbon emisyon yoğunluğu hedefine ulaşmasının giderek daha da zor hale geldiğini kabul etti.

ArcelorMittal Europe CEO'su Geert van Poelvoorde, “Mevcut koşullarda Avrupa çelik sektörü karbonsuzlaştırmaya yönelik gerekli ek maliyetler olmadan bile ayakta kalabilmek için benzeri görülmemiş bir baskı altında. Avrupa Komisyonu ve üye ülkeler Çelik Eylem Planı ile bu sorunu çözmek için adımlar atıyor ancak bu yeterince hızlı gerçekleşmiyor ve bazı önlemlerin istenen amaca ulaşmak için yeterli olmayacağından endişeliyim,” şeklinde konuştu.

Steelanol tesisi kapatılabilir

Bununla birlikte ArcelorMittal 215 milyon €’luk yatırımla kurulan Steelanol tesisini de kapatmayı düşünüyor. Yüksek fırın gazlarından yakalanan karbonu fermantasyon teknolojisiyle etanole dönüştüren tesis tam kapasitede çalışırken kimyasal hammadde veya yakıt olarak kullanılmak üzere yıllık 60.000 mt etanol üretme kapasitesine sahip ve yıllık 120.000 mt karbon emisyonunu ortadan kaldırabilir. ArcelorMittal Belgium CEO'su Frederik Van de Velde şirketin kapatma kararını almak için kendine yaklaşık bir yıl süre tanıdığını belirterek mevcut AB düzenlemeleri altında tam üretim hedeflerine ulaşılsa bile projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmayacağını söyledi.

Van de Velde, “Avrupa Komisyonu, karbonsuz üretim hedefleri doğrultusunda yalnızca hidrojeni dikkate alıyor,” ifadelerini kullandı ve Steelanol tesisinin kullandığı karbonsuzlaşma teknolojilerinin anında emisyon azaltımı sağlamasına rağmen göz ardı edildiğini öne sürdü. Steelanol şirketin çelik tesislerinde daha geniş çapta uygulanması için pilot tesis olarak tasarlanmıştı. Ancak üretilen etanol şu anda AB kuralları kapsamında “gelişmiş biyoyakıt” veya “geri dönüştürülmüş yakıt” olarak kabul edilmediği için bu teknolojinin önlediği emisyonlar ArcelorMittal'in azalttığı karbon miktarından düşülmüyor.