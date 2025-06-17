ArcelorMittal Eisenhüttenstadt yüksek fırın 5A’da yıllık planlı onarım çalışması gerçekleştirecek

Lüksemburg merkezli küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Almanya merkezli ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, yüksek fırın 5A’da yıllık planlı onarım çalışması gerçekleştireceğini açıkladı. Onarım çalışmaları 22 Haziran 2025 tarihinde başlayacak ve birkaç saat süren bir yüksek fırın kapatma işlemi yapılacak. Yüksek fırının 27-28 Haziran 2025 tarihlerinde yeniden devreye alınması bekleniyor.

Ayrıca şirket, yüksek fırının kapatma ve devreye alma aşamalarında tesis yakınında toz ve gürültü meydana gelebileceğini bildirdi.

Yüksek fırın 5A’nın yıllık üretim kapasitesi 1,7 milyon mt seviyesinde yer alıyor.