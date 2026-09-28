ArcelorMittal yüksek fırındaki arızanın ardından Eisenhüttenstadt'ta üretimi kısmen durdurdu

Yerel basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Almanya'da bulunan Eisenhüttenstadt tesisindeki yüksek fırında meydana gelen arızanın ardından üretimi geçici olarak kısmen durdurdu. Yerel basın, etkilenen ünitenin şu anda devre dışı olan yüksek fırın 5A olduğunu bildirdi.

Şirket arızanın kesin nedenini açıklamazken, üretimin yeniden başlatılması için net bir takvim de paylaşmadı. Bununla birlikte ArcelorMittal, çalışanlarının sorunu gidermek ve etkilenen ekipmanı stabilize etmek için çalıştığını, şirketin kısa vadede normal üretim faaliyetlerine dönmeyi beklediğini belirtti.

Yüksek fırında onarım çalışmaları devam ediyor

ArcelorMittal'e göre normal faaliyetlerin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ederken gürültü seviyelerinde geçici artışlar yaşanabilir. Şirket, tesis güvenliğinin ve üretimin güvenli şekilde yeniden başlatılmasının en önemli öncelikleri olmaya devam ettiğini belirtti.

Yüksek fırın 5A ArcelorMittal'in Eisenhüttenstadt tesisinde faaliyette olan tek yüksek fırın olduğundan ünitedeki duruş tesisin üretimini de etkiliyor.

Söz konusu yüksek fırında daha önce de geçici duruşlar yaşanmış ve 2024 yılında planlı onarım nedeniyle üretime ara verilmişti.