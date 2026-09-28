 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal yüksek fırındaki arızanın ardından Eisenhüttenstadt'ta üretimi kısmen durdurdu

Pazartesi, 28 Eylül 2026 10:45:21 (GMT+3)   |   İstanbul

Yerel basında çıkan haberlere göre Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Almanya'da bulunan Eisenhüttenstadt tesisindeki yüksek fırında meydana gelen arızanın ardından üretimi geçici olarak kısmen durdurdu. Yerel basın, etkilenen ünitenin şu anda devre dışı olan yüksek fırın 5A olduğunu bildirdi.

Şirket arızanın kesin nedenini açıklamazken, üretimin yeniden başlatılması için net bir takvim de paylaşmadı. Bununla birlikte ArcelorMittal, çalışanlarının sorunu gidermek ve etkilenen ekipmanı stabilize etmek için çalıştığını, şirketin kısa vadede normal üretim faaliyetlerine dönmeyi beklediğini belirtti.

Yüksek fırında onarım çalışmaları devam ediyor

ArcelorMittal'e göre normal faaliyetlerin yeniden sağlanmasına yönelik çalışmalar devam ederken gürültü seviyelerinde geçici artışlar yaşanabilir. Şirket, tesis güvenliğinin ve üretimin güvenli şekilde yeniden başlatılmasının en önemli öncelikleri olmaya devam ettiğini belirtti.

Yüksek fırın 5A ArcelorMittal'in Eisenhüttenstadt tesisinde faaliyette olan tek yüksek fırın olduğundan ünitedeki duruş tesisin üretimini de etkiliyor.

Söz konusu yüksek fırında daha önce de geçici duruşlar yaşanmış ve 2024 yılında planlı onarım nedeniyle üretime ara verilmişti.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Duisburg'da çelik üretimini 2027 yılı Ekim ayında sonlandıracak

02 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal Germany, Bremen tesisinde büyük ölçekli batarya depolama sistemi kuracak

06 May | Çelik Haberler

Primetals ve ArcelorMittal Eisenhüttenstadt’ta konvertör yenileme projesini tamamladı

29 Nis | Çelik Haberler

Almanya karbonsuzlaşma planlarını ve sanayisini güvence altına almak için karbon depolama yasasını onayladı

21 Ağu | Çelik Haberler

ArcelorMittal Hamburg’daki U5 metro hattı için karbonu azaltılmış inşaat demiri tedarik etti

18 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal yüksek enerji maliyetleri sebebiyle Almanya'daki yeşil çelik projelerini iptal etti

20 Haz | Çelik Haberler

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt yüksek fırın 5A’da yıllık planlı onarım çalışması gerçekleştirecek

17 Haz | Çelik Haberler

ArcelorMittal zayıf piyasa koşulları sebebiyle Almanya’daki deposunu kapatacak

09 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal Germany hidrojen üretimine yönelik elektrolizör ünitesini teslim aldı

14 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal Alman hassas boru üreticisine karbonu azaltılmış çelik tedarik edecek

16 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis