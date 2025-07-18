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ArcelorMittal Hamburg’daki U5 metro hattı için karbonu azaltılmış inşaat demiri tedarik etti

Cuma, 18 Temmuz 2025 11:03:59 (GMT+3)   |   İstanbul

Almanya’nın yeni toplu taşıma altyapı projesi olan Hamburg’daki U5 metro hattı, yalnızca kentsel mobilite için bir sıçrama değil aynı zamanda düşük karbonlu inşaat için de bir örnek. Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, HOCHBAHN U5 Projekt GmbH’ye 1.100 mt karbonu azaltılmış inşaat demiri tedarik ederek projenin karbon emisyonunu %70 oranında azaltma hedefini desteklediğini açıkladı.

XCarb® markası altında geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir olarak elektrik ark ocağında üretilen inşaat demirinin karbon ayak izi ton başına yaklaşık 300 kg karbon seviyesinde yer alıyor. Bu da geleneksel yüksek fırın üretiminde kaydedilen ton başına yaklaşık 2.570 kg karbona kıyasla %88’in üzerinde bir karbon emisyon düşüşü anlamına geliyor.

U5 hattı, Hamburg’un doğu ve batıda bulunan dış bölgelerini şehir merkezine bağlayarak bir doğu-batı ulaşım bağlantısı oluşturacak. 

HOCHBAHN U5 Projekt GmbH’nin Teknik Direktörü Klaus Uphoff, “U5 hattının inşaatı sırasında karbon emisyonlarını %70 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Sadece sürdürülebilir malzemeler seçiyoruz. ArcelorMittal’in geri dönüştürülmüş hurda ve yenilenebilir enerji kullanımı, çeliğini ideal bir seçim haline getiriyor,” şeklinde konuştu. Bu yaklaşımın U5’i düşük karbonlu malzemelerin kamu altyapısına entegre edilmesi için örnek bir proje olarak konumlandırmasıyla proje, Almanya genelindeki alım standartlarını etkileme potansiyeli taşıyor.


Etiketler: İnşaat Demiri Uzun Ürünler Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ArcelorMittal 

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