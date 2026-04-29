Primetals ve ArcelorMittal Eisenhüttenstadt’ta konvertör yenileme projesini tamamladı

Çarşamba, 29 Nisan 2026 17:53:31 (GMT+3)   |   İstanbul

İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies ve Lüksemburg merkezli küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in Almanya merkezli bağlı kuruluşu ArcelorMittal Eisenhüttenstadt, Almanya’daki Eisenhüttenstadt çelik tesisinde önemli bir konvertör yenileme projesini başarıyla tamamlayarak 255 mt kapasiteli 2 No’lu LD konvertörün süspansiyon sisteminin değişimini ve devreye alımını sadece 50 gün içinde tamamladı.

Proje kapsamında Primetals mühendislik çalışmasının yürütülmesinden, gerekli ekipmanların üretilip tedarik edilmesinden, inşaat sürecinde danışmanlık hizmetleri sağlanmasından ve devreye alma ile başlatma faaliyetlerine destek verilmesinden sorumlu oldu.

Yenileme projesi 50 gün içinde planlandığı gibi tamamlandı

Proje ArcelorMittal Eisenhüttenstadt ile Primetals arasındaki yakın iş birliği sayesinde planlandığı gibi tamamlandı. Konvertör süspansiyon sisteminin tamamen değiştirilmesi ve devreye alınması işlemleri boyunca üretim kesinti olmadan devam etti.

ArcelorMittal Eisenhüttenstadt Tesis Müdürü Robert Richter, ekiplerin sıkı takvime uyduğunu ve yeni refrakter astarıyla birlikte konvertörün sorunsuz şekilde taşındığını belirtti.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

