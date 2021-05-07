ArcelorMittal Vega yassı haddeleme tesisinin kapasitesini artıracak

Cuma, 07 Mayıs 2021 10:43:51 (GMT+3) | İstanbul

Alman tesis ekipmanı tedarikçisi SMS group, Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu Brezilya merkezli ArcelorMittal Vega’nın yassı haddeleme tesisini büyüteceğini açıkladı. Mevcut asitleme hattı değiştirilecek ve tesise yeni bir tavlama ile galvanizleme hattı entegre edilecek. Yeni ve değişen hatların 2023 yılında devreye alınması planlanıyor.

Bu büyümeyle tesisin kapasitesi 640.000 mt artarak yıllık 2,15 milyon mt’a yükselecek ve şirketin portföyüne otomotiv sektöründe kullanılmak üzere ultra yüksek mukavemetli çelik şerit eklenecek. Tesis, 0,4-3,0 mm kalınlığa ve 750- 1,875 mm genişliğe sahip şerit üretecek.