ArcelorMittal ve Air Liquide, Dunkirk’te karbonsuz çelik üretmek için iş birliği yaptı

Perşembe, 18 Mart 2021 14:36:48 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal, Fransa’da bulunan Dunkirk sanayi bölgesinin karbon salımının sıfıra indirilmesine katkıda bulunmak için Fransa merkezli Air Liquide ile bir mutabakat anlaşması imzaladı.

Şirketler, düşük karbonlu hidrojen ve karbon yakalama teknolojilerini içeren yenilikçi çözümler geliştirerek üretim sürecini yenilemeyi planlıyor. Proje, Paris Anlaşması ve Avrupa Komisyonu’nun Yeşil Anlaşması kapsamında ve şirketlerin enerji dönüşümüne yönelik amaçları doğrultusunda ArcelorMittal’in Dunkirk’te bulunan çelik üretim tesislerindeki yıllık karbon salımını 2030 yılına kadar 2,85 milyon mt azaltacak.

ArcelorMittal, Dunkirk’te doğrudan indirgenmiş demir tesisi ve batık ark ocağı teknolojilerini birleştirecek. Air Liquide ise düşük karbonlu hidrojen tedariki ve karbon yakalama teknolojileriyle bu stratejik girişimi destekleyecek.

ArcelorMittal Europe’un CEO’su Geert van Poelvoorde, “Bu proje ArcelorMittal’in 2030 yılına kadar karbon salımını %30 azaltma ve 2050 yılına kadar karbonsuz çelik üretme hedefleri doğrultusunda üretim teknolojilerini sürdürülebilir bir şekilde dönüştürme konusundaki istekliliğini gösteriyor. Fransız ve Avrupalı ​​yetkililerin çelik sektörünün karbon salımının sıfıra indirilmesi için vereceği desteğe güveniyoruz ve projenin karbon salımını büyük ölçüde azaltmak için ihtiyaç duyduğu desteği alacağını umuyoruz,” dedi.