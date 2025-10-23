 |  Giriş 
ArcelorMittal yangın sonrasında Fos-sur-Mer tesisini Aralık’ta yeniden devreye almayı planlıyor

Perşembe, 23 Ekim 2025 11:01:36 (GMT+3)   |   İstanbul

ArcelorMittal, Fransa’daki Fos-sur-Mer tesisinde 8 Ekim tarihinde çıkan yangının ardından önceliğinin tesisin güvenliğinin sağlanması olduğunu ve bu sürecin hafta sonuna kadar tamamlanmasının beklendiğini duyurdu.

Şirket, üretim faaliyetlerine yeniden başlamadan önce tüm güvenlik ve çevre protokollerinin yerine getirilmesi için yerel yetkililer ve kendi ekibiyle koordineli şekilde çalıştığını belirtti.

Üretim birimlerinde geçici düzenlemeler yapıldı

Yangının ardından bazı operasyonlarda geçici değişiklikler yapıldığı ifade edildi. Bu doğrultuda yüksek fırın ve çelik üretim hattı devre dışı bırakılırken, haddeleme hattının planlı bakım süresinin uzatıldığı belirtildi. Öte yandan kok tesisinin kendi gazıyla faaliyetlerini sürdürdüğü, aynı zamanda bitirme hattı ve lojistik departmanının mevcut stokların işlenmesi ve sevkiyatı için operasyonlara devam ettiği paylaşıldı.

Öte yandan ArcelorMittal ekiplerinin, hasar gören altyapının sökülmesi ve yeniden inşası üzerinde çalıştığı dile getirildi. Yapılan analizler ve malzeme tedarik sürelerine göre tesisin Aralık başında kısmen yeniden başlatılmasının planlandığı vurgulandı.

Bununla birlikte normal operasyonlara dönüşün halen değerlendirme aşamasında olduğu, ayrıca onarım çalışmalarının gidişatına ve tedarik zincirinin istikrarına göre hareket edileceği ifade edildi.

ArcelorMittal, aksamaları önlemek amacıyla bazı siparişleri Avrupa’daki diğer tesislerine aktardığını ve yıl sonu üretim ihtiyaçları için şirket dışından slab temini gerçekleştirdiğini söyledi.


