ArcelorMittal Termitau yeni demir ve çelik üretimi projeleri için Danieli Corus ile anlaştı

Salı, 31 Ağustos 2021 14:08:36 (GMT+3) | İstanbul

İtalyan tesis ekipmanı tedarikçisi Danieli, bağlı kuruluşu Danieli Corus’un Kazakistan merkezli ArcelorMittal Temirtau’nun çelik tesisinde yeni demir ve çelik ürünler üretimi projeleri yürüteceğini açıkladı.

Buna göre, Danieli Corus 8,9 ve 10 No’lu sıcak hava fırını ile 3 No’lu yüksek fırını yenileyecek. Öte yandan, tesiste yeni 300 tonluk 3 No’lu konvertörün devreye alınmasının ardından, Danieli Corus diğer iki 300 tonluk konvertörü de değiştirerek bakım gerektirmeyen bir süspansiyon sistemiyle donatacak.