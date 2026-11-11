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Kazakistan hurda ihracatı yasağını altı ay daha uzattı

Çarşamba, 11 Kasım 2026 11:41:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Kazakistan demir ve demir dışı metal hurdası ihracatına yönelik yasağını 1 Kasım 2026 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere altı ay daha uzattı. Alınan karar tüm taşıma türleriyle yapılan sevkiyatları kapsıyor.

Uzatma kararı Kazakistan'ın hurda ihracatını kısıtlama politikasının devamı niteliğinde. Yetkililer daha önce bu politikanın yerel metalürji şirketlerinin hammadde tedarikini güvence altına almayı ve yerel işleme tesislerini desteklemeyi amaçladığını belirtmişti.

Yasak, 7204 kodu altında sınıflandırılan demir atık ve hurdalarının yanı sıra yeniden ergitmeye yönelik hurda külçelerini kapsıyor. Ayrıca 7302, 7303, 7304, 7305, 7306 ve 8607 kodları altında yer alan kullanılmış borular, raylar, demir yolu üstyapı bileşenleri ve belirli demir yolu taşıtı parçaları da yasak kapsamında bulunuyor.

Kazakistan kapsamı zaman içinde değişmekle birlikte en az 2013 yılından bu yana hurda ihracatına birçok kez kısıtlama getirdi. Demir ve demir dışı metal hurdalarının tüm taşıma türleriyle ihracatını kapsayan daha geniş yasak ise 2024 yılının sonlarında uygulanmaya başladı ve ardından art arda alınan altı aylık kararlarla uzatıldı.

Onarım amacıyla geçici olarak sınır dışına çıkarılan veya ülkeye getirilen ve ardından geri gönderilen belirli kullanılmış demir yolu taşıtı parçalarına muafiyet uygulanıyor. Bu işlemleri gerçekleştiren şirketlerin planlanan sınır geçişinden en az beş iş günü önce onarım sözleşmelerini ve gerektiğinde gümrük beyannamelerini bakanlığın Sanayi Komitesi'ne sunması gerekiyor. Tamamlanan işlere ilişkin belgelerin de ürünlerin Kazakistan'a girişinden itibaren beş iş günü içinde teslim edilmesi gerekiyor.

Etiketler: Hurda Hammaddeler Kazakistan BDT 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
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Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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Hafif Çelik

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