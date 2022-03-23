ArcelorMittal Rusya’dan kömür ve demir cevheri almayacak

Çarşamba, 23 Mart 2022 16:36:53 (GMT+3) | İstanbul

Bloomberg’e göre, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rusya’ya olan bağımlılığını azaltmaya çalışan Avrupalı ​​şirketler arasında Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal da yer alıyor. ArcelorMittal üç haftalık planlamanın ardından Rusya çıkışlı kömürü çelik tedarik zincirinden çıkardı ve kendi demir cevheri ile kömür madenleriyle Rusya’ya olan bağımlılığını ortadan kaldırdı, ancak diğer Avrupalı ​​çelik üreticileri alternatif kaynaklar bulmak konusunda zorlanıyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre şirket daha önce Avrupa’daki tesislerinde kullanılacak kömürün beşte birini Rusya’dan tedarik ediyor ve Rusya merkezli Metalloinvest’ten demir cevheri satın alıyordu.

Buna ek olarak, AB’nin Rusya’nın bölgeye ihracatını sınırlama kararının ardından, bölgedeki çelik fiyatları rekor seviyelere yükseldi. Yüksek çelik fiyatlarının yanı sıra artan enerji fiyatları da birçok çelik üreticisinin üretimlerini azaltmasına neden oldu.