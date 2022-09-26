ArcelorMittal Poland sürdürülebilirlik sertifikası aldı

Pazartesi, 26 Eylül 2022 15:05:27 (GMT+3) | İstanbul

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, ResponsibleSteel standartlarına yönelik kriterleri yerine getirdiğinden bir sürdürülebilirlik sertifikası olan ResponsibleSteel™ sertifikasını aldığını açıkladı.

ArcelorMittal Poland sürdürülebilirlik için çelik sektörünün ilk küresel standart ve sertifikasyon girişimi olan ResponsibleSteel tarafından Avrupa’nın doğusunda sertifika alan ilk şirket oldu.

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında ArcelorMittal’in Belçika (Geel, Genk, Gent ve Liège), Lüksemburg (Belval, Differdange ve Rodange) ve Almanya’da bulunan (Bremen ve Eisenhüttenstadt) tesisleri dünya çapında bağımsız olarak denetlenen ve ResponsibleSteel™ sertifikası için gereken standartları karşıladığı tespit edilen ilk çelik tesisleri olmuştu. Bu yılın Mayıs ayında şirketin İspanya’da bulunan Asturias ve Fransa’da bulunan ArcelorMittal Méditerranée tesisleri de ResponsibleSteel™ sertifikası almıştı.