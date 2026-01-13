 |  Giriş 
ArcelorMittal Poland, Kraków’da yeni bir ısıtma tesisi kuracak

Salı, 13 Ocak 2026 11:30:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, Kraków’da yeni bir ısıtma tesisi inşa etmeyi planladığını açıkladı. Projeye toplam 200 milyon PLN’nin (55,36 milyon $) üzerinde yatırım yapıldığı belirtildi.

Proje kapsamı 

Yeni tesis, enerji altyapısının modernize edilmesini ve iyileştirilmesini hedefliyor. Bu yatırım, ArcelorMittal Poland’ın çelik tesislerindeki operasyonel verimliliği artırma ve sürdürülebilir enerji kullanımını güçlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Tesisin tamamlanmasının ardından yıllık doğal gaz tüketiminin 2.000 TJ, yıllık karbon emisyonunun ise 115.000 mt azalması bekleniyor.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre yeni ısıtma tesisi, daha verimli ısı üretimini destekleyecek. Proje, ArcelorMittal Poland’ın tesislerini modernize etmeye ve sanayi süreçlerine çağdaş enerji çözümleri entegre etmeye yönelik süregelen çalışmalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.

Isıtma tesisinin, Kraków’daki çelik tesisinin temel operasyonel ihtiyaçlarına hizmet etmesi, enerji güvenilirliğini artırması ve tesisin uzun vadeli rekabet gücünü desteklemesi hedefleniyor. 


