Polonyalı JSW 2026 boyunca ArcelorMittal Poland’a koklaşabilir taş kömürü tedarik edecek

Polonya merkezli koklaşabilir kömür üreticisi Jastrzebska Spolka Weglowa SA (JSW), ArcelorMittal Poland ile yaklaşık 2,1 milyar PLN (562,44 milyon $) değerinde koklaşabilir taş kömürü tedarik anlaşması imzaladığını açıkladı.

Anlaşma kapsamında JSW, 2026 yılı boyunca çelik üretim sürecinde kullanılan koklaşabilir taş kömürünü ArcelorMittal Poland’in tesislerine tedarik edecek.

Şirketler arasındaki uzun vadeli iş birliği sürüyor

Söz konusu anlaşma, iki şirket arasındaki uzun vadeli iş birliğinin devamı niteliği taşıyor. JSW, anlaşmanın taraflar arasında yürütülen müzakerelerin ardından imzalandığını ve mevcut ticari ilişkilerinin bir yansıması olduğunu belirtti.

ArcelorMittal Poland açısından anlaşma, yüksek fırın bazlı çelik üretimi için gerekli koklaşabilir kömürün istikrarlı şekilde tedarik edilmesini sağlayacak.

Söz konusu sözleşme, koklaşabilir taş kömürünün geleneksel çelik üretim süreçlerinde temel bir hammadde olmaya devam ettiği Avrupa’da kömür üreticileri ile çelik üreticileri arasındaki stratejik bağı da ortaya koyuyor.