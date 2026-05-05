ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza’daki 3 No’lu yüksek fırını yeniden devreye aldı

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, zorlu piyasa koşulları nedeniyle Dąbrowa Górnicza tesisinde yedi ay süreyle durdurulan 3 No’lu yüksek fırını yeniden devreye aldığını açıkladı. Fırın 28 Nisan’da yeniden ateşlenirken, ilk pik demir üretimi bir gün sonra gerçekleştirildi.

Yeniden devreye alma süreci, tesisin kritik bileşenlerine odaklanan 60 milyon PLN (15 milyon $) tutarındaki revizyonun ardından gerçekleşti.

Yapılan çalışmalar kapsamında fırın ocağı yeni seramik malzemelerle yeniden inşa edildi, soğutma sistemi modernize edildi ve aşınmış parçalar onarıldı veya değiştirildi. Bu yatırımların fırının operasyon süresini yaklaşık dört yıl uzatması bekleniyor.

Başlıca yenileme çalışmaları 70 günden uzun sürerken, en yoğun dönemde 20 farklı dış firmadan yaklaşık 300 uzman görev aldı. Şirket, çalışmaların güvenli şekilde tamamlandığını ve fırının verimli biçimde yeniden devreye alınmasını sağladığını belirtti.

ArcelorMittal Poland, yeniden devreye alma kararının piyasa koşullarının elverişli hale gelmesiyle birlikte alındığını ifade etti. Şirket, Avrupa’daki çelik üreticileri için yüksek enerji maliyetlerinin önemli bir zorluk olmaya devam ettiğine dikkat çekti.

AB düzenlemelerinin piyasayı desteklemesi bekleniyor

Şirket, SKDM ve AB’nin yeni vergi kontenjan sistemi gibi düzenlemelerin rekabet koşullarını iyileştireceği yönünde olumlu beklenti içinde olduğunu belirtti.

Bu önlemlerin:

AB çelik piyasasını daha etkin şekilde koruması,

Kapasite kullanım oranlarını artırması,

Avrupalı üreticilerin rekabet gücünü desteklemesi bekleniyor.

3 No’lu yüksek fırının yeniden devreye alınmasının, Dąbrowa tesisinde üretim sürekliliğini destekleyerek şirketin operasyonel verimliliğine ve Avrupa çelik piyasasındaki arz kabiliyetine katkı sağlaması öngörülüyor.