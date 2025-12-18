ArcelorMittal SSC, Kraków’daki Fimi çapraz kesme hattının modernizasyonunu tamamladı

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Polonya’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Steel Service Centres (SSC) Europe, Kraków tesisinde bulunan Fimi çapraz kesme hattında gerçekleştirdiği kapsamlı modernizasyon çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Hibrit düzleştirme teknolojisinin devreye alındığı proje sayesinde malzeme kalitesi ve üretim istikrarı önemli ölçüde artırılırken, daha dar düzlük toleranslarına ve daha düşük iç gerilimlere sahip sac tedariki mümkün hale geldi. Bu durum, termal kesme işlemlerinde güvenliği ve verimliliği artırıyor.

Kapsamlı bir modernizasyon

Toplam değeri 29 milyon PLN’nin (8,08 milyon $) üzerinde olan proje kapsamında modern bir germe tipi düzleştirme makinesinin satın alınması ve kurulumu, elektrik altyapısının yenilenmesi, gelişmiş ölçüm sistemlerinin devreye alınması ve mevcut üretim hattı ile entegrasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Yeni teknolojiyle birlikte ArcelorMittal SSC, başta demir yolu, otomotiv ve inşaat makineleri üretimi gibi sektörler olmak üzere Avrupa pazarına yıllık yaklaşık 150.000 mt yüksek performanslı sac tedarik edebilecek.

S355JR, S355MC, S500MC ve S700MC dahil olmak üzere çeşitli çelik kalitelerinde yapılan testlerde, numunelerin %92’sinin Laser Premium standardını sağladığı, tamamının ise düzleştirme ve termal kesme işlemlerinin ardından Laser Classic gerekliliklerini karşıladığı belirtildi. Bu sonuçlar, yeni düzleştirme süreçlerinde deformasyonu azaltma ve malzeme güvenilirliğini artırmadaki etkinliğini ortaya koyuyor.

Proje yetkilileri, söz konusu yeniliğin yalnızca düzlük ve süreç öngörülebilirliğini iyileştirmekle kalmadığını, aynı zamanda ArcelorMittal SSC’nin rekabet gücünü artırarak müşteriler için daha yüksek üretim güvenilirliği gibi somut faydalar sağladığını vurguladı.