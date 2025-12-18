 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal SSC, Kraków’daki Fimi çapraz kesme hattının modernizasyonunu tamamladı

Perşembe, 18 Aralık 2025 12:28:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli ArcelorMittal’in Polonya’daki bağlı kuruluşu ArcelorMittal Steel Service Centres (SSC) Europe, Kraków tesisinde bulunan Fimi çapraz kesme hattında gerçekleştirdiği kapsamlı modernizasyon çalışmalarını tamamladığını açıkladı. Hibrit düzleştirme teknolojisinin devreye alındığı proje sayesinde malzeme kalitesi ve üretim istikrarı önemli ölçüde artırılırken, daha dar düzlük toleranslarına ve daha düşük iç gerilimlere sahip sac tedariki mümkün hale geldi. Bu durum, termal kesme işlemlerinde güvenliği ve verimliliği artırıyor.

Kapsamlı bir modernizasyon

Toplam değeri 29 milyon PLN’nin (8,08 milyon $) üzerinde olan proje kapsamında modern bir germe tipi düzleştirme makinesinin satın alınması ve kurulumu, elektrik altyapısının yenilenmesi, gelişmiş ölçüm sistemlerinin devreye alınması ve mevcut üretim hattı ile entegrasyon çalışmaları gerçekleştirildi.

Yeni teknolojiyle birlikte ArcelorMittal SSC, başta demir yolu, otomotiv ve inşaat makineleri üretimi gibi sektörler olmak üzere Avrupa pazarına yıllık yaklaşık 150.000 mt yüksek performanslı sac tedarik edebilecek.

S355JR, S355MC, S500MC ve S700MC dahil olmak üzere çeşitli çelik kalitelerinde yapılan testlerde, numunelerin %92’sinin Laser Premium standardını sağladığı, tamamının ise düzleştirme ve termal kesme işlemlerinin ardından Laser Classic gerekliliklerini karşıladığı belirtildi. Bu sonuçlar, yeni düzleştirme süreçlerinde deformasyonu azaltma ve malzeme güvenilirliğini artırmadaki etkinliğini ortaya koyuyor.

Proje yetkilileri, söz konusu yeniliğin yalnızca düzlük ve süreç öngörülebilirliğini iyileştirmekle kalmadığını, aynı zamanda ArcelorMittal SSC’nin rekabet gücünü artırarak müşteriler için daha yüksek üretim güvenilirliği gibi somut faydalar sağladığını vurguladı.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Poland 2 No’lu galvanizleme hattındaki modernizasyonu tamamladı, Optigal® kaplama üretimine başladı

10 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza’de çevre projelerine yatırım yaptı

27 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland ilk güneş enerjisi santralini Świętochłowice tesisinde kuruyor

11 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland hidrojen fırınlarını devreye aldı, yeni galvanizleme hattının inşasına başladı

01 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland modernizasyona yönelik finansman için hükümetle görüşüyor

11 Haz | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza tesisinde sürdürülebilirlik kapsamında yatırım yapacak

24 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland Krakow’da hidrojen üretim tesisi kuracak

22 Kas | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland yeni kaplama hattıyla ürün portföyünü genişletecek

15 Nis | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland Dąbrowa Górnicza tesisindeki 2 No’lu yüksek fırını yeniden devreye aldı

11 Ağu | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland yüksek fırından çıkan ısıyı yeniden kullanacak

17 Tem | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis