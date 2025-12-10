ArcelorMittal Poland 2 No’lu galvanizleme hattındaki modernizasyonu tamamladı, Optigal® kaplama üretimine başladı

ArcelorMittal Poland, Kraków tesisindeki 2 No’lu galvanizleme hattında gerçekleştirdiği 40 milyon PLN (11,01 milyon $) değerindeki modernizasyon projesini tamamlayarak yeni Optigal® kaplama üretimine resmen başladığını açıkladı. Bu yatırım şirketin inşaat, otomotiv ve endüstriyel sektörlere yönelik yüksek performanslı kaplamalı çelik ürün portföyünü genişletecek.

Yenilenen galvanizleme hattı artık çelik şeridin tek bir çinko banyosu yerine iki ayrı çinko banyosuna daldırılmasına olanak tanıyor. Bu teknoloji, uzun ömürlü çelik uygulamaları için Avrupa’da yaygın olarak kullanılan gelişmiş çinko-alüminyum-magnezyum anti-korozyon kaplaması Optigal® için teknik bir gereklilik.

Optigal® kaplama:

Standart galvanizli kaplamalara kıyasla üstün korozyon direnci,

Sert koşullarda daha iyi kenar koruması ve dayanıklılık,

Daha düşük kaplama ağırlığı sayesinde malzeme tüketiminin azalması,

Özellikle dış mekân ve kıyı bölgelerde daha uzun ürün ömrü gibi avantajlar sağlıyor.

Polonya’da Optigal® üretiminin başlamasıyla ArcelorMittal, yüksek katma değerli kaplamalı çelik pazarlarındaki konumunu güçlendirirken, müşterilerine yerel üretim, yüksek kaliteli ve korozyona dayanıklı ürün sunmuş oluyor.

Modernizasyon kapsamında ayrıca ilave bir galvanizleme banyosu inşa edildi. Şu anda 200 tonluk bir banyo klasik yöntemle sac galvanizlerken, diğer 180 tonluk banyo yeni Optigal® alaşımını kullanıyor.

Şirkete göre bu yatırım, yalnızca Optigal® üretimini mümkün kılmakla kalmıyor, aynı zamanda 2 No’lu galvanizleme hattında verimliliğini, enerji etkinliğini ve genel kaliteyi de artırıyor.

Kaplamalı çelik tedarikinde Kraków tesisinin rolünü güçlendiriyor

Üretimin başlamasıyla Kraków tesisi, ArcelorMittal’in Avrupa’daki gelişmiş kaplamalı çelik merkezlerinden biri hâline geldi. Bu kapasite genişlemesi Orta ve Doğu Avrupa’daki müşterilere daha kısa teslim süreleri sağlıyor, Batı Avrupa’daki haddehanelerden yapılan ithalata bağımlılığı azaltıyor ve inşaat ile altyapı projelerinde uzun ömürlü çeliğe yönelik artan talebi destekliyor.