ArcelorMittal Poland hammadde taşıma kapasitesini artırdı, en büyük demir cevheri sevkiyatını teslim aldı

ArcelorMittal Poland tarafından yapılan açıklamaya göre Dąbrowa Górnicza çelik tesisi, Świnoujście limanından taşınan tesis tarihindeki en büyük tek seferlik demir cevheri sevkiyatını teslim aldı.

Söz konusu sevkiyatın, Avrupa demir yolu ağı üzerinden tesise ulaşan en ağır demir cevheri treni olma özelliğini taşıdığı ve 49 vagondan oluşan trenin 3.000 mt’un üzerinde demir cevheri taşıdığı aktarıldı.

Yeni vagon konfigürasyonu taşıma kapasitesini artırıyor

Rekor sevkiyatın, şirketin hammadde lojistiği ve demir yolu hizmetleri satın alma departmanlarının lojistik ortaklarıyla iş birliği sayesinde gerçekleştirildiği ifade edildi. Yeni tren konfigürasyonu sayesinde standart trenlere kıyasla sevkiyat başına %40’a kadar daha fazla demir cevheri taşınabildiği ve böylelikle hem sefer sayısının azaldığı hem de maliyetler ve çevresel etkinin düşürüldüğü vurgulandı.

ArcelorMittal Poland Lojistik Proje Müdürü Witold Hickiewicz, daha kısa vagonların kullanılması sayesinde azami tren uzunluğu sınırı aşılmadan vagon sayısının artırıldığını dile getirdi. Bu sayede her vagonda ortalama 64 mt demir cevheri taşınarak tek seferde 3.000 mt’un üzerinde yükün nakledildiğini ve standart cevher trenlerinin ise genellikle 2.200-2.300 mt yük taşıyabildiğini paylaştı.

Deneme taşımaları olumlu sonuç verdi

Hammadde Lojistiği Departmanı Müdürü Przemysław Smoła, yeni tren konfigürasyonun daha yüksek hacimde hammadde taşınmasına imkân verdiğini, bu sayede maliyet verimliliğinin, altyapı kullanımının ve tedarik güvenliğinin artırıldığını söyledi.

ArcelorMittal Poland, Mayıs ayından bu yana ilave taşıma denemeleri yürüttüğünü de aktardı. Polonya-Ukrayna sınırındaki Medyka aktarma terminalinden gelen demir cevheri trenlerinde ortalama yük miktarının bir önceki seviyelere kıyasla %25’in üzerinde artarak 2.900 mt’a ulaştığını kaydetti.

Şirket, yük taşıma kapasitesinin artmasının hammadde tedarik zincirinin verimliliğini iyileştirebileceğini ve Dąbrowa Górnicza tesisine demir cevheri ve diğer hammaddelerin tedariki için ihtiyaç duyulan tren sayısının azaltılabileceğini ekledi.