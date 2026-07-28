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ArcelorMittal Poland Kraków tesisinde demir yolu altyapısını modernize ederek lojistik verimliliğini artıracak

Salı, 28 Temmuz 2026 11:03:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal'in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, Kraków tesisindeki stratejik modernizasyon sürecinin bir sonraki aşamasını başlatarak demir yolu altyapısının yeniden inşasına yatırım yapıyor. Şirket, bu yatırımla lojistik verimliliğini artırmayı, taşıma sürelerini kısaltmayı ve sıcak ile soğuk haddehane operasyonlarını daha etkin şekilde desteklemeyi hedefliyor.

Demir yolu altyapısındaki modernizasyon, tesiste bazı üretim birimlerinin kapatılmasının ardından üretim profilinde yapılan değişiklikleri takip ediyor. Proje ile çelik işleme faaliyetleri için daha verimli ve öngörülebilir bir lojistik sistemi oluşturulması amaçlanıyor. ArcelorMittal Poland Yassı Mamuller ve Kalite Bölümü Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve Kraków tesisi Direktörü Łukasz Skorupa, tesisin artık sıcak ve soğuk haddehanelerde çelik işlemeye odaklandığını, sıcak haddehanenin ise Avrupa'daki en modern tesislerden biri olmayı sürdürdüğünü belirtti. Skorupa, her iki haddehanede devam eden yatırımlar sayesinde şirketin ürün portföyünün genişleyeceğini ve enerji verimliliğinin artırılacağını ifade etti.

Kraków'daki çelik üretim faaliyetlerinin sona ermesinin ardından slab tedariki ağırlıklı olarak ArcelorMittal Poland'ın Dąbrowa Górnicza tesisinden sağlanmaya başlandı. Şirket, bu değişikliğin lojistik modelini yeniden tasarlama ve daha öngörülebilir bir tedarik zinciri oluşturma fırsatı sunduğunu belirtti.

Kraków tesisinde halen yaklaşık 207 kilometrelik demir yolu hattı bulunuyor.

Demir yolu ağını optimize etmek için gelişmiş simülasyon kullanılacak

ArcelorMittal Poland ile demir yolu işletmecisi Kolprem uzmanlarından oluşan ortak bir ekip, tesisin demir yolu sistemini yeniden tasarlamak üzere kuruldu. Modernizasyon kapsamında ekip, tesisin demir yolu lojistik sisteminin kapsamlı bir modelini oluşturmak için gelişmiş simülasyon yazılımlarından yararlanacak.

Bednarz, bu model sayesinde lojistik süreçlerinin görselleştirilebileceğini, farklı operasyon senaryolarının test edilebileceğini ve veri odaklı kararlar alınabileceğini söyledi.

Proje darboğazları belirleyerek verimliliği artırmayı hedefliyor

Proje kapsamında ilk olarak mevcut lojistik süreçleri haritalandırılacak ve tesisin yeni üretim yapısına göre mevcut demiryolu akışları analiz edilecek. Daha sonra farklı üretim senaryoları değerlendirilerek demir yolu hat kapasitesi ve vagon kullanılabilirliği gibi potansiyel darboğazlar tespit edilecek.

Kolprem Yönetim Kurulu Başkanı Krzysztof Lis, demir yolu dönüşümünün yalnızca üretimdeki değişikliklere uyum sağlamayı değil, aynı zamanda ArcelorMittal Poland'ın Kraków operasyonlarının uzun vadeli rekabet gücünü artıracak daha verimli, esnek ve öngörülebilir bir lojistik sistemi oluşturmayı amaçladığını ifade etti.

DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi ArcelorMittal 

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