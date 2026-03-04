 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ArcelorMittal...

ArcelorMittal Poland 3 No’lu yüksek fırını yeniden devreye almaya hazırlanıyor

Çarşamba, 04 Mart 2026 10:37:01 (GMT+3)   |   İstanbul

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, piyasa koşullarının iyileşmesi halinde Dąbrowa Górnicza tesisindeki 3 No’lu yüksek fırını yeniden devreye almak üzere hazırlık çalışmalarına başladığını açıkladı.

Söz konusu fırın, zorlu piyasa koşulları nedeniyle geçtiğimiz yıl Eylül ayında durdurulmuştu. Şirket, fırın ömrünü yaklaşık dört yıl uzatmayı hedefleyen modernizasyon ve bakım çalışmaları için yaklaşık 60 milyon PLN (16,08 milyon $) yatırım yapıyor.

ArcelorMittal Poland CEO’su Wojciech Koszuta, yeniden devreye alma tarihinin piyasadaki gelişmelere bağlı olacağını ancak koşullar elverdiği takdirde ilk üretim için bahar aylarını hedeflediklerini belirtti.

Modernizasyon çalışmalarının kapsamı

Beş aylık duruşun ardından yenileme çalışmaları özellikle yüksek fırının pota bölümünde başlatıldı. Proje kapsamında:

  • Fırın potasının yeni seramik malzemeler kullanılarak yeniden inşa edilmesi,
  • Tesisin kritik bileşenlerinden biri olan soğutma sisteminin modernizasyonu,
  • Aşınmış parçaların onarımı,
  • Dökümhane platformunun taşıyıcı yapısının kapsamlı yenilenmesi planlanıyor.

Duruş süreci, üretim sırasında gerçekleştirilmesi zor olan bakım faaliyetlerinin yapılmasına da imkân sağladı.

3 No’lu yüksek fırının ömrünün uzatılmasıyla ArcelorMittal Poland, çelik piyasasında toparlanma görüldüğünde üretimi hızla artırabilecek konumda olmayı hedefliyor.

Yatırım, talep tarafındaki dalgalanmaların devam ettiği koşullarda operasyonel esnekliğin korunmasıyla Polonya ve Avrupa çelik piyasalarına yönelik temkinli bir iyimserliğe işaret ediyor.


Etiketler: Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım ArcelorMittal 

Benzer Haber ve Analizler

ArcelorMittal Poland yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için Bytom’da 1 MW’lık güneş enerjisi santrali devreye ...

13 Şub | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland, Kraków’da yeni bir ısıtma tesisi kuracak

13 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal SSC, Kraków’daki Fimi çapraz kesme hattının modernizasyonunu tamamladı

18 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland 2 No’lu galvanizleme hattındaki modernizasyonu tamamladı, Optigal® kaplama üretimine başladı

10 Ara | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza’de çevre projelerine yatırım yaptı

27 Eki | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland ilk güneş enerjisi santralini Świętochłowice tesisinde kuruyor

11 Eyl | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland hidrojen fırınlarını devreye aldı, yeni galvanizleme hattının inşasına başladı

01 Tem | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland modernizasyona yönelik finansman için hükümetle görüşüyor

11 Haz | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza tesisinde sürdürülebilirlik kapsamında yatırım yapacak

24 Oca | Çelik Haberler

ArcelorMittal Poland Krakow’da hidrojen üretim tesisi kuracak

22 Kas | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis