ArcelorMittal Poland 3 No’lu yüksek fırını yeniden devreye almaya hazırlanıyor

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, piyasa koşullarının iyileşmesi halinde Dąbrowa Górnicza tesisindeki 3 No’lu yüksek fırını yeniden devreye almak üzere hazırlık çalışmalarına başladığını açıkladı.

Söz konusu fırın, zorlu piyasa koşulları nedeniyle geçtiğimiz yıl Eylül ayında durdurulmuştu. Şirket, fırın ömrünü yaklaşık dört yıl uzatmayı hedefleyen modernizasyon ve bakım çalışmaları için yaklaşık 60 milyon PLN (16,08 milyon $) yatırım yapıyor.

ArcelorMittal Poland CEO’su Wojciech Koszuta, yeniden devreye alma tarihinin piyasadaki gelişmelere bağlı olacağını ancak koşullar elverdiği takdirde ilk üretim için bahar aylarını hedeflediklerini belirtti.

Modernizasyon çalışmalarının kapsamı

Beş aylık duruşun ardından yenileme çalışmaları özellikle yüksek fırının pota bölümünde başlatıldı. Proje kapsamında:

Fırın potasının yeni seramik malzemeler kullanılarak yeniden inşa edilmesi,

Tesisin kritik bileşenlerinden biri olan soğutma sisteminin modernizasyonu,

Aşınmış parçaların onarımı,

Dökümhane platformunun taşıyıcı yapısının kapsamlı yenilenmesi planlanıyor.

Duruş süreci, üretim sırasında gerçekleştirilmesi zor olan bakım faaliyetlerinin yapılmasına da imkân sağladı.

3 No’lu yüksek fırının ömrünün uzatılmasıyla ArcelorMittal Poland, çelik piyasasında toparlanma görüldüğünde üretimi hızla artırabilecek konumda olmayı hedefliyor.

Yatırım, talep tarafındaki dalgalanmaların devam ettiği koşullarda operasyonel esnekliğin korunmasıyla Polonya ve Avrupa çelik piyasalarına yönelik temkinli bir iyimserliğe işaret ediyor.