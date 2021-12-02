ArcelorMittal Poland, Sosnowiec tesisinin yenileme çalışmalarını tamamladı

Perşembe, 02 Aralık 2021 11:10:10 (GMT+3) | İstanbul

Küresel çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, Sosnowiec tesisine yaptığı 125 milyon PLN değerindeki yatırımı tamamladığını açıkladı. Yatırımlar, filmaşin ve soğuk haddelenmiş şerit tesisini içeriyordu.

Filmaşin tesisinde tüm cihazlar yenileriyle değiştirildi veya yeniden inşa edildi ve yeni bir kontrol sistemi uygulandı. Yenileme çalışmalarıyla tesisin haddelenmiş ürünlerinin kalitesi iyileşti ve üretim kapasitesi arttı.

Soğuk haddelenmiş şerit tesisinin yenileme çalışmaları, asitleme hattı, tersine haddehane, hidrojen fırınları ve bir kesme hattını kapsıyordu.