Polonyalı Węglokoks 2030’a kadar 2,3 milyar $ yatırım planlıyor, odağını çeliğe kaydırıyor

Yerel basında çıkan haberlere göre Polonya merkezli koklaşabilir taş kömürü ihracatçısı Węglokoks, 2030 yılına kadar 2,3 milyar $’ın üzerinde yatırım yapmayı planlıyor ve iş modelini dönüştürerek kömüre bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

Şirket, uzun vadeli stratejisinde çelik, enerji ve lojistik alanlarına odaklanarak faaliyetlerini yeniden konumlandırmayı planlıyor.

Çelik ana gelir kalemi olacak

Yeni strateji kapsamında Węglokoks, 2030 yılına kadar toplam gelirlerinin yaklaşık %69’unun çelik segmentinden gelmesini bekliyor. Bu durum çeliğin grup içindeki öneminin önemli ölçüde artacağını gösteriyor.

Şirketin sahip olduğu Huta Częstochowa ve Huta Łabędy tesislerinin bu dönüşüm sürecinde merkezi rol oynaması öngörülüyor.

Toplam 2,3 milyar $’ı aşan yatırım planı şu şekilde dağıtılacak:

enerji alanına 1 milyar $,

lojistik ve ilgili faaliyetlere 786 milyon $,

çelik segmentine 550 milyon $.

Bu yatırımların şirketin faaliyetlerini çeşitlendirmesi ve sanayi altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.

Węglokoks, açıklanan yatırım planının Huta Częstochowa ve Huta Łabędy gibi tesislerde yapılacak büyük modernizasyon projelerini kapsamadığını belirtti. Bu yatırımların şirket iç kaynakları, krediler ve olası kamu destekli fonlar aracılığıyla finanse edilmesi planlanıyor.

Kömür odaklı yapıdan dönüşüm

Şirket, artık yalnızca kömürle anılan bir yapıdan uzaklaşmayı hedeflediğini vurguladı. Yeni strateji, gelir kaynaklarını çeşitlendirmeyi, piyasa dalgalanmalarına karşı dayanıklılığı artırmayı ve Polonya’daki sanayi ile enerji dönüşümüne uyum sağlamayı amaçlıyor.