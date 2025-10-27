ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza’de çevre projelerine yatırım yaptı

ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza tesisinde çevre ve güvenlik projelerine yaklaşık 100 milyon PLN (27,51 milyon $) yatırım yaptığını duyurdu.

Projeler arasında toz giderme sistemlerinin, argon arıtma istasyonunun ve 3 No’lu yüksek fırının cüruf granülasyon sisteminin modernizasyonunun yer aldığı bildirildi.

Toz emisyonları 10 kat düşürüldü

Kok vagonu boşaltıcılarındaki toz giderme sisteminin 35 milyon PLN (9,63 milyon $) yatırımla yenilendiği ve bu sayede toz emisyonlarının 10 kat azaltıldığı ifade edildi. Bununla birlikte elektrostatik çökelticinin yerini alan yeni torba filtre sistemi sayesinde partiküllerin 10 mg/Nm³ seviyesinin altına indirildiği paylaşıldı. Ayrıca motorların, fanların ve invertörlerin yenilenmesiyle enerji tüketiminin azaltıldığı ve proses güvenirliliğinin artırıldığı da dile getirildi.

3 No’lu yüksek fırının cüruf granülasyon verimliliği iyileştirildi

Öte yandan operasyonel güvenliği artırmak amacıyla 3 No’lu yüksek fırının cüruf granülasyon sisteminin yenilenmesine 30 milyon PLN (8,25 milyon $) yatırım yapıldığı aktarıldı. Bu kapsamda silo destek yapılarının güçlendirildiği, granülasyon odaları ve dağıtım tanklarının değiştirildiği ve kapsamlı korozyon önleme ve boyama çalışmaları gerçekleştirildiği vurgulandı.

ArcelorMittal Poland, işlenmiş yüksek fırın cürufunun döngüsel ekonomi ilkeleri ve atık azaltma stratejisi doğrultusunda yol yapımında yeniden kullanılacağını söyledi.

Argon istasyonunun yenilenmesi verimliliği ve çelik kalitesini artırdı

Dąbrowa Górnicza’nın argon arıtma istasyonuna 30 milyon PLN daha yatırım yapılarak daha büyük çaplı boru hatlarının ve yeni torba filtrelerin kurulduğuna, bu sayede emisyonların 10 mg/Nm³ seviyesinin altına düşürülürken, enerji tüketiminin de azaltıldığına dikkat çekildi.

Argon arıtma sürecinin, çeliğin yüzey kalitesini ve mekanik dayanımını artırarak yüksek kaliteli mamul üretimine olanak tanıdığı belirtildi.

Ulusal çevre yatırım programı

ArcelorMittal Poland CEO’su Wojciech Koszuta, söz konusu yeniliklerin 500 milyon PLN (137,53 milyon $) tutarındaki çevresel modernizasyon planının bir parçası olduğunu belirtti. Diğer tesislerdeki projeleri şu şekilde sıraladı:

Zdzieszowice’deki kojenerasyon tesisinin modernizasyonu

Świętochłowice’de fotovoltaik güneş çiftliği inşaatı

Kraków’da hidrojen fırını ve yeni galvanizleme hattı kurulumu

Koszuta, söz konusu projelerin enerji verimliliğini, iş güvenliğini ve sürdürülebilirliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda şirketin düşük karbonlu çelik üretimine geçişini de hızlandırdığını kaydetti.