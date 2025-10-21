 |  Giriş 
Cognor, Siemianowice Śląskie’de yeni bir yüksek teknolojili haddehane devreye aldı

Salı, 21 Ekim 2025 14:15:48 (GMT+3)   |   İstanbul

Polonyalı çelik üreticisi Cognor Group, Siemianowice Śląskie kentinde çubuk ve profil üretmek üzere yeni bir sıcak haddehanenin inşasını tamamladı. Halihazırda üretime başlamış olan tesisin resmi olarak 23 Ekim 2025 tarihinde açılması planlanıyor.

Kapasite ve istihdam

Tesise yönelik yaklaşık 830 milyon PLN (227,44 milyon $) yatırım yapıldı. Yeni tesis, yıllık yaklaşık 450.000 mt çelik ürünü üretecek şekilde tasarlandı. Yüksek otomasyon seviyesi sayesinde tesiste 120’den az çalışan istihdam edilecek olması, maliyet verimliliğini ve üretim hassasiyetini önemli ölçüde artıracak.

Otomasyon, robotik ve yapay zekâ

Tesisin otomatik yüksek raflı depolama sistemi, robotik ve yapay zekâ tabanlı işlem kontrolü ile verimliliği artırdığı ve istikrarlı ürün kalitesi sağladığı ifade edildi. Bu yeniliklerin Cognor’un hem iç pazarda hem de ihracat pazarlarında rekabet gücünü artırmak üzere tasarlandığı bildiriliyor.

Açıklamaya göre yeni haddeleme tesisi, inşaat, enerji, mühendislik ve savunma sanayilerinde kullanılan nervürlü çubuklar ve çelik profiller üretecek. Toplam üretimin yaklaşık %50’si özellikle AB pazarlarına olmak üzere ihraç edilecek.


Etiketler: Profil Uzun Ürünler Polonya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Yatırım 

