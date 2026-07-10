Polonyalı Węglokoks yaklaşık 132 milyon $’lık çelik yatırım planını güncelledi

Polonya hükümetinin açıklamasına göre yerel koklaşabilir taş kömürü ihracatçısı Węglokoks, çelik üretim faaliyetlerine yönelik yatırım anlaşmasında değişikliğe giderek 500 milyon PLN'yi (yaklaşık 132 milyon $) aşan yatırımları kapsayan güncellenmiş iş planını kabul etti.

Dört çelik şirketi yatırım programına dahil edildi

Güncellenen iş planı, Węglokoks bünyesindeki dört şirketi kapsıyor:

Huta Pokój Profile,

Huta Łabędy,

Walcownia Blach Batory,

Huta Pokój Konstrukcje.

Açıklamaya göre plan, mevcut piyasa koşulları, grubun yeni iş stratejisi ve güçlü, entegre bir çelik üretim segmenti oluşturma hedefi doğrultusunda revize edildi.

Odak noktası kârlılık ve operasyonel verimlilik

Węglokoks, ilk yatırım planının yüksek çelik fiyatları, güçlü talep ve iyimser piyasa beklentilerinin hâkim olduğu farklı piyasa koşullarında hazırlandığını belirtti. Piyasa koşullarındaki değişim nedeniyle yatırım programı da buna uygun şekilde güncellendi. Yeni iş planı, grubun çelik şirketlerinin piyasa konumunu güçlendirirken kârlılığı ve operasyonel verimliliği artırmaya odaklanıyor.

Projeler kapsamında Huta Pokój Profile tesisinde lojistik ve üretim altyapısının iyileştirilmesi, Huta Łabędy'de büyük çaplı boru üretim kapasitesinin artırılması, Walcownia Blach Batory'de aşınmaya dayanıklı çelik sac üretiminin geliştirilmesi ve Huta Pokój Konstrukcje bünyesinde yeni bir çelik konstrüksiyon tesisi kurulması planlanıyor.

Çelik, şirketin stratejik büyüme alanlarından biri olacak

Węglokoks'a göre güncellenen iş planı, şirketin 2025-2030 Stratejisi ile doğrudan bağlantılı bulunuyor. Söz konusu strateji, geleneksel gelir kaynaklarına bağımlılığı azaltarak daha yüksek büyüme potansiyeline sahip sanayi faaliyetlerini genişletmeyi hedefliyor. Şirket, bu dönüşüm sürecinde çelik üretim segmentinin temel faaliyet alanlarından biri haline geleceğini belirtti.

Ayrıca Węglokoks, geniş kapsamlı yeniden yapılandırma programının grup varlıklarını ve değer zincirini güçlendirmeye yönelik adımları da içerdiğini, bu kapsamda Huta Częstochowa tesisinin yarı mamul çelik ürünleri için stratejik bir üretim merkezi olarak konumlandırıldığını ifade etti.

Bakan yerel çelik üretiminin önemine dikkat çekti

Polonya Devlet Varlıkları Bakanı Wojciech Balczun, güncellenen iş planının Węglokoks'un modern bir sanayi grubuna dönüşümünü destekleyecek piyasa odaklı bir yatırım programı sunduğunu söyledi. Balczun, Polonya'nın önümüzdeki on yılda enerji, savunma ve altyapı alanlarında önemli yatırımlar gerçekleştireceğini belirterek, bu stratejik sektörlerin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için yerel çelik üretiminin korunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Şirket ise güncellenen iş planının temel hedefinin, ithal ürünlerle rekabet edebilecek ve stratejik sektörlere tedarik sağlayabilecek daha dayanıklı, daha kârlı ve daha modern bir çelik üretim segmenti oluşturmak olduğunu belirtti.