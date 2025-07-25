ArcelorMittal Poland olumsuz piyasa koşullarının baskısı nedeniyle 3 No’lu yüksek fırınını kapatıyor

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal’in bağlı kuruluşu ArcelorMittal Poland, Dąbrowa Górnicza tesisindeki 3 No’lu yüksek fırınını geçici olarak kapatacağını duyurdu. Bu karar, hızla kötüleşen piyasa koşulları ve kâr marjlarında yaşanan önemli düşüşün ardından alındı.

Şirket, enerji fiyatlarındaki sert yükseliş, AB Emisyon Ticaret Sistemi kapsamındaki karbon tahsisat maliyetlerinde yaşanan artış ve koruma önlemlerinin yetersizliğinin kararında rol oynadığını belirtti. Söz konusu faktörler, düşük fiyatlı çelik ithalatında artışa yol açarak marjları daha da daralttı ve iki yüksek fırının işletilmesini ekonomik olarak sürdürülemez hale getirdi.

Çelik ithalatı artarken, marjlar daralıyor

Polonya Çelik Sanayi ve Ticaret Odası tarafından yayımlanan verilere göre ithal çelik ürünleri görünür çelik tüketiminin %80’ini karşılarken, yassı mamul segmentinde bu oran %95’e çıkıyor.

Ukrayna ve Sırbistan’dan yapılan yassı mamul ithalatında önemli artışlar kaydedilirken, Endonezya, Suudi Arabistan ve Tayvan’ın da Polonya’nın yassı mamul ithalatı yaptığı başlıca tedarikçiler arasında yer aldığı görülüyor.

Kapatma süreci başladı, yüksek fırının Eylül’de devre dışı bırakılması bekleniyor

ArcelorMittal Poland, planlı kapanışa yönelik birkaç hafta sürecek hazırlık çalışmalarına başladı. 3 No’lu yüksek fırının bu yılın Eylül ayında devre dışı bırakılması bekleniyor. Ancak şirket, olası yeniden başlatma tarihini belirlemek için piyasa dinamiklerini yakından izleyeceğini vurguladı.

Dąbrowa Górnicza tesisinde şu an iki yüksek fırın faaliyet gösteriyor. 3 No’lu yüksek fırın benzer ekonomik faktörler nedeniyle 2022 yılının Ekim ayında kapatılmış ve piyasa koşullarının kısa süreliğine iyileşmesiyle 2023 yılının Ocak ayında yeniden faaliyete alınmıştı.